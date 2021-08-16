Bilgili Kültür ailesi bir araya geldi

Bilgili Kültür Eğitim Kurumları 2021- 2022 eğitim öğretim yılının açılışını, Başiskele Kampüsü’nde tanışma toplantısı ile gerçekleştirdi.

DEV KADRO

20 yıllık eğitim geçmişine sahip Bilgili Kültür Eğitim Kurumları her geçen yıl büyüyen kadrosunu bu yıl da genişleterek, bünyesine kattığı deneyimli öğretmenleri ile tanışma toplantısında bir araya geldi. Genel Müdür İsmail Aydemir’in ev sahipliği yaptığı toplantıya Eğitim Koordinatörü Saim Seçkin Aydemir, Mali İşler Koordinatörü İsmail Bozkurt, Başiskele Kampüsü ve İzmit Merkezde bulunan Kültür Kurs Merkezi idareci ve öğretmenleri katıldı. 140 kişilik dev kadroyla gerçekleşen toplantıda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi. Tüm birim öğretmenleri ve zümreler sıcak bir ortamda bir araya gelmiş oldu.

“KOCAELİ’YE İLKLER YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Toplantıda Kültür Eğitim Kurumlarının vizyon ve misyonuna uygun olarak bugüne kadar yapılan ve 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılacaklar detaylı olarak konuşuldu. Toplantıda konuşma yapan Okul Müdürleri öğrencilerin akademik yönlerinin geliştirilmesinin yanında pandemiden dolayı uzak kaldıkları sosyal ve kültürel etkinliklere de ağırlık verilmesinin öneminden bahsettiler. Bilgili Kültür Okulları Genel Müdürü İsmail Aydemir yaptığı konuşmada; iki dönem süren pandemi sürecini çok güzel yönettik. Bu yıl LGS’de, Kocaeli’de tek olan Türkiye birincisini çıkarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da her alanda Kocaeli’ye ilkler yaşatmaya devam edeceğiz. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve çok sevdiğimiz öğrencilerimizle buluşacağımız 6 Eylül’ü sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeni eğitim öğretim sezonunun herkes için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Toplantının sonunda ise Bilgili Kültür Eğitim Kurumların’da 5. ve 10. Yılını dolduran öğretmen ve personellere hediyeleri verilip tebrik edildi.