Masal gibi bir düğünle dünya evine girdiler

Kocaeli’nin tanınmış başarılı iş insanlarından Körfez’de faaliyet gösteren 3S Makine şirket sahibi Serdar Semercioğlu ile Total A.Ş Mühendislik Gurubundan emekli Sermin Semercioğlu çiftinin oğulu Sercan, Ayşem Tabak ile Atila Tabak çiftinin kızı Arzum Tabak ile düzenlenen nikâh ve düğün merasimiyle bir ömür boyu beraberlik için evet dedi.

İZMİT’TE NİKAH SAKARYA’DA DÜĞÜN

Genç çift için önce İzmit Yunus Emre Nikah Salonu’nda nikah merasimi düzenlendi. Nikah töreni sonrası Sakarya Masal Garden’da masal gibi bir düğün töreni düzenlendi. Arzum ve Sercan için düzenlenen kır düğününde çift balonlar arasında ilk danslarını yapıp ardından düğün pastasını kesti.

OĞLUNUN DÜĞÜNÜNDE DARBUKA ÇALDI

Davul ve zurnaların geç saatlere kadar çaldığı düğünde damadın babası Serdar Semercioğlu oğlu için darbuka çalıp misafirleri eğlendirdi. Düğün halayı dans gösterileriyle Arzum ve Sercan masal gibi bir düğünle dünya evine girdi.