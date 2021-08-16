Barkın ve Büşra mutluluğa ‘evet’ dedi

Türk Ocakları Kocaeli Şubesi Denetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Şairler Yazarlar Derneği (BAYŞAD) Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Deniz’in oğlu Barkın Deniz ile Büşra Çertel, Lastik İş Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen düğün töreniyle evlendi.
ESKİ BAŞKANLAR KATILDI
Barkın ve Büşra çiftinin bu mutlu gününe Türk Ocağı Kocaeli şube Başkanı Mustafa Arha, BAYŞAD Genel Başkanı Dilek Dila Mert, Türk Ocağı İl Başkan Yardımcısı Taner Çetinkaya, Türk Ocağı geçmiş dönem başkanları Şaban Ufuk, Yücel Alpay Demir ve çok sayıda misafir katıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.