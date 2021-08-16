16 Ağu 2021 - 14:02- Siyaset G: 16 Ağu 2021 - 14:03

AKP’li Şeker, Kandıra Yolu çalışmalarını inceledi

AKP Kocaeli Milletvekili, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi İlyas Şeker, yapımına hızla devam edilen İzmit-Kandıra-Kaynarca yolunda incelemelerde bulundu
AKP’li Şeker, Kandıra Yolu çalışmalarını inceledi mask
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AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İzmit-Kandıra-Kaynarca yolundaincelemelerde bulundu. Şeker’e Karayolları 1.Bölge Müdürü Turgay Çolak, bölge müdürlüğü sorumlu müdürleri ve müteahhit firmanın yetkilileri eşlik ederek proje ile ilgili bilgi verdi.Karayolları 1.Bölge Müdürü Turgay Çolak ile incelemelerde bulunan AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, “Kocaeli’miz sanayi kenti olmanın yanında aynı zamanda turizmde de iddialı bir kent konumundadır. Deniz turizminde etkin rol üstlenen Kandıra ilçemizi il merkezine bağlayan bölünmüş yolun yapım çalışması hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.

“İKİ KÖPRÜNÜN PLANLAMASI SÜRÜYOR”

Toplam uzunluğu 58,9 km olan İzmit-Kandıra-Kaynarca yolunun 2020 yılında ihale edildiğini belirten Şeker, “İlimizi İzmit-Kandıra yolu ile Karadeniz kıyısındaki turizm, ticaret, endüstriyel tesisler ile limanlara bağlayan projede; 17 adet farklı seviyeli kavşak, 8 adet hemzemin kavşak, 6 adet kavşak köprüsü, 6 adet alt ve üst geçit köprüsü, 1 adet dere köprüsü ve toplam 16 adet 690,3 metre muhtelif kesitlerde sanat yapısı mevcuttur. İzmit-Kandıra yolunda şuana kadar uzunluğu 114 metreyi bulan 3 adet köprünün yapımı tamamlandı, 41 metre uzunluğundaki bir adet köprünün yapımı sürüyor. Ayrıca iki adet köprünün daha yapım planlaması devam etmektedir” diye konuştu.
# Sanayi, AKP, proje

16 Ağu 2021 - 14:02 - Siyaset

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