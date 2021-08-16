16 Ağu 2021 - 14:03- Eğitim G: 16 Ağu 2021 - 14:04

Veli-Der, yüz yüze eğitim için nöbette

Kocaeli Öğrenci Veli Derneği yönetimi, yüz yüze eğitim süreci için okullarda hazırlıkların yapılıp yapılmadığına dair yeterli bilgilendirmenin yapılmamasına dikkat çekerek tüm velileri yüz yüze eğitim için nöbete çağırdı
Veli-Der, yüz yüze eğitim için nöbette mask

Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in “Eylülde okulları açmak için ne gerekiyorsa yapağız” açıklamasından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu. Ancak alınan ve alınacak önlemlerle ilgili bir açıklama yapılmaması üzerine Veli-Der Kocaeli yönetimi, “Yüz yüze eğitim için nöbetteyiz” şeklinde açıklama yaptı. Dernek yönetimi adına Kocaeli Veli-Der Başkan Yardımcısı Beyhan Korkmaz açıklama yaptı.

“BİZİM OKULLARIMIZ İÇİN AÇIKLAMA YOK”

Korkmaz, “Yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olduğu ülkelerde yapılan hazırlıklar açıklanıyor.Bizim okullarımıza dair ise tek bir açıklama yok. Okullar hangi tarihte açılacak? Yüz yüze eğitim için hangi hazırlıklar yapıldı, hangi önlemler alındı? Öğretmenlerin, tüm eğitim emekçilerinin aşılanma oranı nedir? Öğrencilere, eğitim emekçilerine, velilere ücretsiz düzenli test dağıtımı yapılacak mı? Yeterli öğretmen ataması gerçekleştirilecek mi? Okullarda yapılan hazırlıklar,alınan önlemler her okulun çevrimiçi platformlarında paylaşılacak mı?” dedi.

“YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLASIN”

Tüm velileri nöbete çağıran Korkmaz, “Öğrenci Veli Derneği olarak bugünden itibaren tüm velileri, çocuklarımızın yüz yüze, kamusal eğitim hakkına sahip çıkan tüm kesimleri okullar önünde, mahallelerde, sokaklarda, meydanlarda, sesimizi birlikte duyuracağımız her yerde nöbete çağırıyoruz.Kaybedecek bir günümüz dahi yok.Yüz yüze eğitimin başlaması bir tercih değil, zorunluluktur.Yüz yüze eğitim için nöbetteyiz.Yüz yüze eğitim başlasın” diyerek taleplerini sıraladı. Miray BAKLACI

VELİ-DER KOCAELİ’NİN TALEPLERİ

*Yüz yüze eğitim için acilen ek bütçe ayrılmalıdır.

*Yeterli öğretmen ataması yapılmalıdır.

*Aşılama hızla tamamlanmalı, başta kronik rahatsızlığı olan öğrenciler olmak üzere 12 yaş ve üzeri öğrenciler için aşılama çalışmaları, hazırlıkları tamamlanmalıdır.

*Tüm eğitim kurumlarında gerekli fiziksel koşullar sağlanmalı, okulların çevrimiçi platformlarında yapılan hazırlıklar, alınan önlemler paylaşılmalı, öğrenciler, eğitim emekçileri, veliler için ücretsiz düzenli test sağlanmalıdır.

*Eğitim alanında alınacak tüm kararlar alanın özneleri ile birlikte kararlaştırılmalıdır.

# sağlık, eğitim, fahrettin koca

16 Ağu 2021 - 14:03 - Eğitim

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