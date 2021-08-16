Basketbol Yaz Ligi hızlı başladı

Gençlerde ekim ayında başlayacak olan sezon öncesi prova niteliği taşıyan ve çift devreli lig usulüne göre oynanan Basketbol Yaz Ligi (BYL) Erkekler U-16’da 3, U-12’de bir maç olmak üzere 4 maç ile başladı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlar, seyirciler tarafından da heyecanla takip edildi
HANİBAL B 1.PERİYOTTA FARK ATTI
Turnuvanın ilk müsabakası olan Erkekler U 16 kategorisinde Hanibal A - Hanibal B takımları arasında oynanan maç sıkı bir mücadeleye sahne oldu. Ligin ilk maçında hünerlerini sergileyen gençler, yeni sezona hızlı adapte olacaklarının sinyallerini verdi. Maça hızlı başlayan Hanibal B, ilk periyodu 24-6 üstün tamamladı, devreyi 38-13 önde bitirdi. Hanibal A takımı ne kadar direnmeye çalışsa da, fizik üstünlüğü ile maçı 81-23 kazanan taraf Hanibal B oldu. Bu müsabakanın ardından oynanan 3 maçın sonuçları ise şu şekilde...
ERKEKLER U-16 MÜSABAKALARI SONUÇLARI:
Hanibal (A) 23-81 (B) Hanibal
Özel Seymen K. 44-32 İzmit Akademi
Kocaeli Gelişim 38-62 23 Nisan Spor K.
ERKEKLER U-12 MÜSABAKALARI SONUÇLARI:
Kocaeli Gelişim (A) 45 - 11 (B) Kocaeli Gelişim
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.