Basketbol Yaz Ligi hızlı başladı

Gençlerde ekim ayında başlayacak olan sezon öncesi prova niteliği taşıyan ve çift devreli lig usulüne göre oynanan Basketbol Yaz Ligi (BYL) Erkekler U-16’da 3, U-12’de bir maç olmak üzere 4 maç ile başladı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlar, seyirciler tarafından da heyecanla takip edildi

HANİBAL B 1.PERİYOTTA FARK ATTI

Turnuvanın ilk müsabakası olan Erkekler U 16 kategorisinde Hanibal A - Hanibal B takımları arasında oynanan maç sıkı bir mücadeleye sahne oldu. Ligin ilk maçında hünerlerini sergileyen gençler, yeni sezona hızlı adapte olacaklarının sinyallerini verdi. Maça hızlı başlayan Hanibal B, ilk periyodu 24-6 üstün tamamladı, devreyi 38-13 önde bitirdi. Hanibal A takımı ne kadar direnmeye çalışsa da, fizik üstünlüğü ile maçı 81-23 kazanan taraf Hanibal B oldu. Bu müsabakanın ardından oynanan 3 maçın sonuçları ise şu şekilde...

ERKEKLER U-16 MÜSABAKALARI SONUÇLARI:

Hanibal (A) 23-81 (B) Hanibal

Özel Seymen K. 44-32 İzmit Akademi

Kocaeli Gelişim 38-62 23 Nisan Spor K.

ERKEKLER U-12 MÜSABAKALARI SONUÇLARI:

Kocaeli Gelişim (A) 45 - 11 (B) Kocaeli Gelişim