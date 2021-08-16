İki şanslı taraftar, Yordanov ile Gülümse Kafe’de buluştu

2. Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması’nda üç soru bilerek Kocaelispor efsanelerinden biriyle buluşma hakkı kazanan Tunahan Özbek ve Semih Yılmaz, Alexander Iordanov Alexandrov ile Gülümse Kafe’de kahvaltı yaptı

20.00’DE BAŞLAYACAK

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in davetlisi olarak İzmit’e gelen Kocaelispor efsanesi Alexander Iordanov Alexandrov, bu akşam Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’da saat 20.00’de başlayacak olan 2. Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması’nın finali öncesi hayranı olan iki Kocaelispor taraftarıyla Gülümse Kafe’de bir araya geldi. Yarışmanın eleme etabına katılan ve burada 3’er soruya doğru yanıt veren Tunahan Özbek ve Semih Yılmaz, Alexander Iordanov Alexandrov ile tanışma ve kahvaltı yapma imkânı buldu.

YORDANOV, “BAŞKAN HÜRRİYET’E ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Uzun zaman sonra yeniden İzmit’e ayak bastığı için çok mutlu olduğunu ifade eden AleksandarYordanov, “18 yıl sonra İzmit’e geldim ve şöyle baktığım zaman birçok şey değişmiş. Ancak öncesine göre çok daha güzel olmuş İzmit. Yeniden burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Davet içinde İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. Kahvaltı programı ile ilgili de konuşan Yordanov, “Bugün burada olan genç taraftar arkadaşlarımızla güzel vakit geçirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HEYECANLI VE MUTLUYDULAR

Hayranı oldukları Kocaelispor efsanesi Alexander Iordanov Alexandrov tanışarak kahvaltı yapma imkânı bulan isimlerden Semih yılmaz, “2.Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması’nın elem etabına katıldım ve burada 3 soruya doğru yanıt verdim. Ödül olarak da bugün Yordanov ile bir araya geldik. Bize bu imkânı sunan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e çok teşekkür ediyorum” dedi. Kahvaltıda yer alan bir diğer isim Tunahan Özbek ise, “Kocaelisporlu bir genç olarak Alexander Iordanov ile buluştuğum için çok mutluyum. Emeği geçene herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.