Bursa lisans çıkaramadı: 1-1

Bursaspor yeni sezonun ilk maçında bu akşam Adanaspor’u ağırladı. Yeşil Beyazlıların Bitci Timsah Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak mücadelesini İstanbul bölgesi A klasman hakemi Onur Özütoprak yönetecek. Transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosuna 11 takviye yapan yeşil beyazlılar, taraftarının da desteğiyle Adanaspor’u yenerek lige 3 puanla başlamak istiyordu. Ancak maç öncesinde lisansları çıkmayınca, tecrübesiz takımla sahaya çıkan ekip, beraberliği zor kurtardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.