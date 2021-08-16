16 Ağu 2021 - 14:10- Spor G: 16 Ağu 2021 - 14:11

Bursa lisans çıkaramadı: 1-1
Bursa lisans çıkaramadı: 1-1 mask

Bursaspor yeni sezonun ilk maçında bu akşam Adanaspor’u ağırladı. Yeşil Beyazlıların Bitci Timsah Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak mücadelesini İstanbul bölgesi A klasman hakemi Onur Özütoprak yönetecek. Transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosuna 11 takviye yapan yeşil beyazlılar, taraftarının da desteğiyle Adanaspor’u yenerek lige 3 puanla başlamak istiyordu. Ancak maç öncesinde lisansları çıkmayınca, tecrübesiz takımla sahaya çıkan ekip, beraberliği zor kurtardı.

 

16 Ağu 2021 - 14:10 - Spor

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