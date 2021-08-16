Bursa lisans çıkaramadı: 1-1

Bursaspor yeni sezonun ilk maçında bu akşam Adanaspor’u ağırladı. Yeşil Beyazlıların Bitci Timsah Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak mücadelesini İstanbul bölgesi A klasman hakemi Onur Özütoprak yönetecek. Transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosuna 11 takviye yapan yeşil beyazlılar, taraftarının da desteğiyle Adanaspor’u yenerek lige 3 puanla başlamak istiyordu. Ancak maç öncesinde lisansları çıkmayınca, tecrübesiz takımla sahaya çıkan ekip, beraberliği zor kurtardı.