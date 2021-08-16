16 Ağu 2021 - 14:10- Spor G: 16 Ağu 2021 - 14:11

Ümraniyespor yeni sponsorlarını buldu
Ümraniyespor yeni sponsorlarını buldu mask

1 . Lig takımlarından Ümraniyespor yeni sponsorlarını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “ Forma sırt sponsorumuz Oley.com tr olmuştur. E Elektronik Bahis Oyunları A.Ş.’ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bu işbirliğinin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileriz.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca yeni kol sponsoru olan Tirebolu 42 Çay için, Tirebolu Gıda’ya da teşekkür edildi.

16 Ağu 2021 - 14:10 - Spor

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