KSO Başkanı Zeytinoğlu: Sanayiciler depreme karşı tedbirli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 17 Ağustos 1999 Depremi’nin 22. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. Zeytinoğlu, “17 Ağustos 1999 Depremi’nin üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen acısı hala yüreğimizde. Özellikle son yıllarda sıkça yaşanan deprem sarsıntıları da 1999 depreminden almamız gereken derslerin önemini bizlere hatırlatmaya devam ediyor” dedi.

İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ HATIRLATTI

Zeytinoğlu, 17 Ağustos’ta yaşanan depreme ilişkin TBMM Araştırma Raporu’nda yer alan bazı istatistiki bilgiler yeniden hatırlattı. Zeytinoğlu, “17 Ağustos 1999 depreminde 18 bin 373 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 48 bin 901 kişi yaralanmıştır. Toplamda 364 bin 905 hasarlı konut ve işyeri tespiti yapılmıştır” diye konuştu.

DEPREM SONRASI FİRMALARIN DURUMU

1999 depremine yönelik oda olarak yapılan anket sonuçları hakkında da bilgi veren Zeytinoğlu, “Depremin hemen sonrasında yaptığımız araştırmalarda;1999 depremi sonrası yer değiştirmek isteyen 182 firma olduğunu gördük. Bu firmalarımızın 5’i yer değiştirmiş olup, 48’nin kaydı silinmiş ve 12’sinin faaliyeti bitmiş durumdadır” bilgisini paylaştı.

KSO’DAN DEPREM ANKETİ

KSO Başkanı Zeytinoğlu, bu yıl da oda üyesi firmaların farkındalıklarını anlamak için bir deprem eğilim anketi yaptıklarını belirterek, “Firmalarımızın olası bir deprem öncesi aldıkları tedbirlere baktığımızda; yüzde 94’ünün Acil Durum Eylem Planı olduğunu, yüzde 39’unun makinelerini ve büro mobilyalarını sabitlediğini, yine yüzde 46’sının tüm çalışanlarına afete hazırlık eğitimi aldırdığını ve yüzde 55’inin yılda en az 2 kere deprem ve yangın tatbikatını yaptırdığını tespit ettik” şeklinde konuştu.

ÇOĞU DEPREME HAZIRLIKLI

Ankete verilen cevaplara göre firmaların büyük çoğunluğunun depreme hazırlıklı olduğunu kaydeden Zeytinoğlu, “Depremden sonra inşa edilen işyeri ve fabrikalar yeni mevzuatlara uygun olarak yapıldığı için zaten gerekli tedbirler alınıyor” dedi. Zeytinoğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi büyük bir depremin hissedilen artçı depremleri 1 yıldan uzun sürebiliyor ve iş sürekliliğinde önemli kesintilere yol açıyor. Genel olarak afet yönetimi, özellikle bölgemiz için çok önemli bir konu.

AFETLERE YÖNELİK PROJELER

Kocaeli Sanayi Odası olarak bu bilinç ve sorumlulukla, olası afetlere yönelik birçok çalışma yaptık ve girişimlerde bulunduk. Bunlar; APELL Projesi olarak isimlendirilen kapalı çevrim telsiz sistemi, deprem sonrasında, artan engelli sayısının farkındalığıyla ‘Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ projesi, AB normlarına uyum sürecindeki direktiflerden olan SEVESO ve ATEX çalışmalarımız, Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sanayide Güvenli Yaşam ve İş Sürdürülebilirliği Eğitimleri seferberliğimiz oldu.

AFET ANINDA KESİNTİSİZ HABERLEŞME

‘APELL Projesi’ olarak isimlendirilen kapalı çevrim telsiz sistemini 1989 yılında başlattık. Ağda bulunan ilgili kurumlar ve firmalarımız herhangi bir afet anında birbirleriyle kesintisiz haberleşebiliyor. Bu çalışmamızı AFAD işbirliği ile yakın zamanda geliştireceğiz. SEVESO kapsamında olan tüm firmaları bu ağa dahil etmeyi hedefliyoruz. Diğer bir projemiz olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde ise şuan 135 engelli vatandaşımızı istihdam ediyoruz.

FİRMALARIMIZA DESTEĞE HAZIRIZ

Gerek çalışanların eğitimi ve gerekse eğitici eğitimleri düzenlemeye devam ediyoruz. Maliyetleri çok küçük ama faydası büyük olan bu eğitimlere tüm firmalarımızın katılmasını tavsiye ediyorum. Oda olarak, depreme karşı hazırlık ve alınacak önlemlerle ilgili olarak yapılacak çalışmalarda firmalarımıza destek olmaya her zaman hazırız. Üzerinden 22 yıl geçse de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin acısı hala yüreğimizde. Depremde hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. İhmal etmeyelim; afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olalım.”