CHP Gençlik Kolları Başkanı Karakadılar’ın 17 Ağustos 1999 depremi mesajı

Karakadılar mesajında şu ifadelere yer verdi; "Ve bir kez daha 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümündeyiz. Bugüne sadece 22 yıl önceki acımızı anarak değil, onunla birlikte ülkemizin doğal afetlere karşı halen hazırlıksız olduğunu görmenin üzüntüsünü de yaşayarak giriyoruz.

Evet yine yakın tarihimizin en yıkıcı, en büyük ve en fazla kayıp verdiğimiz depremlerinden biri olan Kocaeli Gölcük merkezli 17 Ağustos depreminin yıldönümündeyiz. Üzerinden 22 yıl geçse de 45 saniye içerisinde yıkılan binalar ile birlikte yaşamı, umutları yerle bir olan on binlerce vatandaşımızın acısı, yarası ve kapanmayan büyük izleri ilk anki gibi yüreğimizde. Acımız nasıl dinmediyse, yetersiz önlemlere karşı serzenişimiz de bitmiyor.

Bilindiği üzere bizler, önemli fay hatlarının bulunduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu konuya ilişkin bilim adamlarımız ve yetkililerin ısrarla üzerinde durdukları konu ise, depreme yapısal anlamda hazırlıklı olunması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğidir. Bu anlamda, acı kayıplar vererek ağır bir fatura ödediğimiz 17 Ağustos depreminden dersler çıkarmış olmak yerine, halen gerekli ders ve önlemlerin alınmadığını görüyoruz.

Bir kez daha, 17 Ağustos 1999 depreminde acı bir şekilde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, geride kalanlara başsağlığı ve sabırlar diliyor ve her an karşılaşma ihtimalimiz olan doğal afetlere hazırlıklı olmak zorunluluğunu unutmadan hareket etmeye davet ettiğimiz yetkililere Türk Gençleri olarak sesleniyoruz; Doğal afetler her zaman olacaktır. Önemli olan bizim ne kadar hazır ve tedbirli olduğumuzdur. Ülkemizde de deprem gerçeği güncelliğini korurken, bir daha ağır yıkımlarla karşı karşıya kalmamamız için gerekli önlemler alınmalı. İnsan kaynaklı doğa tahribatları, yanlış imar ve yapılaşma politikaları, yanlış su yönetimi politikaları, HES’ler, dere ıslah çalışmaları ve benzeri etkenler bu felaketleri tetikliyor. Her gün bir başka yerleşim yerinde bu acıları yaşıyoruz. İklim ve coğrafi özellikleri göz önüne alarak, doğanın ve yaşamının devamlılığını sağlayacak tedbirlerle birlikte artık bir ders alınmalı. Geleceğimiz, umudumuz yok edilmemeli!"