Memleket İzmit’e kadın başkan

Cumhuriyet Halk Partisi Yalova eski Milletvekili, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi Kocaeli İl Başkan olarak Nejat Bayhan olarak atanmıştı. İl başkanlığına yapılan atamanın ardından ilçe başkanları da teker teker belli olmaya başladı. Kocaeli Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığı yapmış olan ve bir dönem de DSP İzmit İlçe Başkanlığı görevini yapan Ayten Duymuş, Memleket Partisi İzmit İlçe Başkanı olarak atandı. Kocaeli’de atamalarını hızla gerçekleştiren Memleket Partisi’nin diğer ilçe başkanlarını da kısa sürede açıklaması bekleniyor.