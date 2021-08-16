Başkan Aygün’den 17 Ağustos mesajı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 17 Ağustos 1999 yılında gece 03:02’de meydana gelen ve 45 saniye sürerek ülkemizde yaşanan en büyük deprem felaketlerinden biri olan “Marmara Depremi” münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Aygün, mesajında şu ifadelere yer verdi; “22 yıl önce yaşadığımız felakette 18 binin üzerinde vatandaşımızı kaybederken, o gecenin ve yitirdiklerimizin acısı hala yüreğimizde. Derince’mizde, Gölcük’te, Kocaeli’mizde ve Marmara bölgemizin neredeyse tamamında kimimizin gürültüye uyandığı, kimimizin ise hiç uyanamadığı elim bir gece yaşadık”

“Geçen süreçte bir taraftan acılarımızı paylaşırken diğer yandan yaralarımızı beraber sardık. Unutmayalım ki deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür. Gün; yaşanan bu acı olaydan ders çıkartmak, yeni acılara yol açmamak için daha fazla çalışmak günüdür. Bildiğiniz üzere merkezi hükümet ve yerel yönetimler olarak bizler kentsel yenileme çalışmalarımızı sürdürüyor, halkımızın can ve mal güvenliği için kaçak yapılaşmayı sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bu vesileyle 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde yaşamını yitiren Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum”