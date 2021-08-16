16 Ağu 2021 - 16:12- Gündem G: 16 Ağu 2021 - 16:36

Salih Zeki Uztürk yaşamını yitirdi
Salih Zeki Uztürk yaşamını yitirdi mask

Salyangoz üretimi yapan MARTAŞ A.Ş.’nin sahibi Selçuk Uztürk’ün babası Salih Zeki Uztürk geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Kefken'deki evinde aniden rahatsızlanan ve kalbi duran 88 yaşındaki Uztürk yarın (Salı) Kandıra Çarşı Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Kandıra Kent Mezarlığında toprağa verilecek.

16 Ağu 2021 - 16:12 - Gündem

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