Bursaspor’da Mustafa Er veda etti

Kocaelispor’un 1. Lig’deki rakiplerinden Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er görevinden istifa etti. Gündüz saatlerinde istifasını sunan Er’in bu istifasının kabul edildiği öğrenildi. Bursaspor’un geride bıraktığımız sezon yaşadığı zorluklara genç futbolcuları ile birlikte göğüs geren, yeni sezona da Adanaspor beraberliği ile başlayan Er’in bu istifası şok etkisi yarattı. Yeşil beyazlı kulüpte yeni teknik direktör arayışlarına başlanırken, takımı Süper Lig’de şampiyon yapan Ertuğrul Sağlam’ın da adının yönetime sunulduğu gelen haberler arasında.