Temel Erten: Gölcükspor, Gölcük’e yakışacak

Gölcükspor Kulüp Başkanı Temel Erten şampiyonluğa oynayan bir kadro kurduklarını ifade etti ve “Gölcükspor, Gölcük’e yakışacak” dedi.

BU SARMALDAN ÇIKMA GAYESİNDEYİZ

Gölcükspor yönetimine geldiğimiz günden beri teknik ve mali konularda titizlikle yürüttüğümüz çalışmaların sonuna gelmek üzereyiz. 37 yıllık uzun bir sürenin ardından 3. Lig’den düşen Gölcükspor içine düştüğü istikrarsızlık sarmalından çıkma gayesi ile ilk öncelik olarak Bölgesel Amatör Lig’de 4 şampiyonluğa sahip kariyeri ile bilinen Can Güven hoca anlaştık.

TRANSFERLERİ DUYURMADIK

Sözleşmeyi imzaladığımız ilk günden beri transfer komitemiz hocamızın istekleri doğrultusunda kolları sıvadı ve yaptıkları ciddi çalışmalar ile artık son sürece girildi. Bugüne kadar sessiz ve titiz bir şekilde yaptığımız transfer görüşmeleri ve yaptığımız anlaşmaları Yönetim kurulumuzun onayı neticesinde bugüne kadar duyurmadık ve açıklama kararı aldık.

ALLAH’IN İZNİ İLE ÇIKACAĞIZ

Öncelikle bu konuda Gölcükspor taraftarına özrü bir borç bilir ve taraftarımızın bu konudaki anlayışının bizler için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak isterim. Bu konu ile ilgili bilgiyi transfer komitesindeki arkadaşlarımız verecektir. Son olarak şunu söylemek isterim ki Şampiyonluğa şampiyonlarla kadro kurduk. Allah’ın izni ile bu sen Gölcükspor’umuzu hak ettiği 3. Lige tekrar çıkaracağız.