Temel Erten: Gölcükspor, Gölcük’e yakışacak

Gölcükspor Kulüp Başkanı Temel Erten şampiyonluğa oynayan bir kadro kurduklarını ifade etti ve “Gölcükspor, Gölcük’e yakışacak” dedi.
BU SARMALDAN ÇIKMA GAYESİNDEYİZ
Gölcükspor yönetimine geldiğimiz günden beri teknik ve mali konularda titizlikle yürüttüğümüz çalışmaların sonuna gelmek üzereyiz. 37 yıllık uzun bir sürenin ardından 3. Lig’den düşen Gölcükspor içine düştüğü istikrarsızlık sarmalından çıkma gayesi ile ilk öncelik olarak Bölgesel Amatör Lig’de 4 şampiyonluğa sahip kariyeri ile bilinen Can Güven hoca anlaştık.
TRANSFERLERİ DUYURMADIK
Sözleşmeyi imzaladığımız ilk günden beri transfer komitemiz hocamızın istekleri doğrultusunda kolları sıvadı ve yaptıkları ciddi çalışmalar ile artık son sürece girildi. Bugüne kadar sessiz ve titiz bir şekilde yaptığımız transfer görüşmeleri ve yaptığımız anlaşmaları Yönetim kurulumuzun onayı neticesinde bugüne kadar duyurmadık ve açıklama kararı aldık.
ALLAH’IN İZNİ İLE ÇIKACAĞIZ
Öncelikle bu konuda Gölcükspor taraftarına özrü bir borç bilir ve taraftarımızın bu konudaki anlayışının bizler için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak isterim. Bu konu ile ilgili bilgiyi transfer komitesindeki arkadaşlarımız verecektir. Son olarak şunu söylemek isterim ki Şampiyonluğa şampiyonlarla kadro kurduk. Allah’ın izni ile bu sen Gölcükspor’umuzu hak ettiği 3. Lige tekrar çıkaracağız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.