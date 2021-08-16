16 Ağu 2021 - 16:22- Spor G: 16 Ağu 2021 - 16:23

İlk maçın forması Çubuklu

Kocaelispor, bu akşam Kocaeli Stadı’nda konuk edeceği Ümraniyespor maçında yeşil siyah çubuklu forma ile çıkacak. Zorlu mücadele saat 20.30’da başlay...

16 Ağu 2021 - 16:22 - Spor

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