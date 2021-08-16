Keramettin Tetik iç transferler hakkında bilgi verdi

Gölcükspor Mali Asbaşkanı ve Transfer Komitesi ÜyesiKeramettin Tetik iç transferdeki son durumu anlattı.

OY BİRLİĞİ İLE CAN GÜVEN DEDİK

Tetik sıkı bir şekilde çalıştıklarının altını çizdi ve şu şekilde konuştu: Temel Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz bizlere yetki verdikten sonra ilk olarak Teknik heyet için çalışmalar yaptık. Yaptığımız teknik heyet havuzundan Can Güven ismi oybirliği ile çıktı. Hocamız ile yaptığımız görüşme neticesinde imza aşamasına vardık ve sözleşmeyi imzaladık. Kulübümüze, kentimize ve hocamıza da katkısı olması için eski futbolcumuz Adem Aydemir’ide hem yönetim kurulu onayı hem hocamızın kabulüyle teknik heyette görevlendirdik.

EMEKLERİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİZ

Varılan bu aşamalardan sonra zamanımızı transfer görüşmeleri için ayırdık. Öncelikle iç transfere yöneldik. Kulüple sözleşmesi devam eden futbolcular Furkan Özyapı, Gürkan Arıkan, Görkem Fidan ve Enes Dada bizlerden müsaade istedi. Teknik heyet ve yönetim kurullarının oluru ile takımımızda emeği bulunan bu arkadaşlarla yolları ayırdık. Kendilerine verdikleri emek için teşekkür ederiz. Yine sözleşmeleri devam eden Batınay Öztürk, Ferhat Aras, Tayfun İkiz ile yola devam etme kararı aldık. Miran Avcı’nın durumu da önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.