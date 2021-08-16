Recep Yaşar: 1 hafta içinde transferi noktalıyoruz

Gölcükspor Futbol Şube Sorumlusu ve Transfer Komitesi ÜyesiRecep Yaşar kırmızı siyahlıların dış transferlerini duyurdu.
YOĞUN GÜNLER GEÇİRDİK
Transferde katkısı olanlara teşekkür eden Yaşar şu şekilde konuştu: İç transferleri çözüme ulaştırdıktan sonra teknik heyetimiz ve komitemiz ile dış transferlere yoğunlaştık. Gelen her öneriyi gerek yönetim kurulu, gerekse de hocamız, isimler nereden gelirse gelsin değerlendirdik. Azami müşterekte buluşarak bütçemiz dahilinde yeni arkadaşlarla anlaştık. Kalan birkaç eksiğimizi de bu hafta içinde bitirmeyi planlıyoruz.
HOŞGELDİLER
Bu görüşmeler neticesinde TalasgücüBelediyespor’dan kaleci Ayhan Öztürk, Halide Edip Adıvarspor’dan sağbek Erman Taşkın, Kuşadasıspor’danstoper Gökhan Sipki, Halide Edip Adıvarspor’dan stoper Furkan Mehmet Tuncer, Çarşambaspor’danorta saha oyuncusu Rıdvan Sağlam, Erbaa’dan orta saha Barış Sinan Üstün, Çatalcaspor’dan santrafor Burhanettin Çakırefe ve Değirmenderespor’dan santrafor Furkan Şahin ile anlaşmalara vardık. Yaptığımız transferlerin önce kulübümüze sonra kentimize hayırlı olmasını diliyor bu süreçte katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.