Hürriyet’ten, muhtar Çiçek’e geçmiş olsun ziyareti

Her fırsatta gerçekleştirdiği ziyaretlerde muhtarlarla bir araya gelen ve temsil ettikleri mahallelinin taleplerini dinleyerek çözüm üretmeye çalışan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, bu kez farklı bir amaç ile muhtarlık ziyareti gerçekleştirdi. Hürriyet, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kaza sonrası kolundan sakatlanan Ayazma Mahallesi Muhtarı Fırat Çiçek’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

MUHTAR ÇİÇEK TEŞEKKÜR ETTİ

Gerçekleştirilen ziyarette İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut ve İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa da başkan Hürriyet’e eşlik ederek muhtar Fırat Çiçek’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Hürriyet’in ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten muhtar Çiçek ise İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki heyete teşekkür etti.