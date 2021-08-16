KSO’dan sel bölgesine yardım kampanyası

Kocaeli Sanayi Odası, şiddetli yağışlar nedeniyle Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere Oda bünyesinde yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu. Destek vermek isteyen üyeler [email protected] adresine veya 315 80 45 no.lu telefona taleplerini iletebilirler.