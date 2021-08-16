16 Ağu 2021 - 17:02- Gündem G: 16 Ağu 2021 - 17:04

KSO’dan sel bölgesine yardım kampanyası
KSO’dan sel bölgesine yardım kampanyası mask

Kocaeli Sanayi Odası, şiddetli yağışlar nedeniyle Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere Oda bünyesinde yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu. Destek vermek isteyen üyeler [email protected] adresine veya 315 80 45 no.lu telefona taleplerini iletebilirler.
# yardım, Sanayi

16 Ağu 2021 - 17:02 - Gündem

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