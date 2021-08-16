16 Ağu 2021 - 17:21- Asayiş G: 16 Ağu 2021 - 17:24

Körfez’de daire alevlere teslim oldu

Körfez Atalar Mahallesi’nde başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken daire kullanılmaz hale geldi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Körfez’de daire alevlere teslim oldu mask

Yangın, öğle saatlerinde Körfez Atalar Mahallesi Ata Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarıyla yangın tamamen söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Daire büyük oranda kullanılmaz hale gelirken polis ve itfaiye olay ile ilgili inceleme başlattı.
# itfaiye, Yangın

16 Ağu 2021 - 17:21 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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