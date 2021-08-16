Semih Sofu: Gölcükspor ismi olunca transferler zor olmadı

Gölcükspor Futbol Şube Sorumlusu ve Transfer Komitesi ÜyesiSemih Sofu yeni transferlerin Gölcükspor’un markasının değerini iyi bildiklerini belirtti.

İŞİMİZE GÖSTERDİĞİMİZ TİTİZLİĞİ GÖSTERİYORUZ

Semih Sofu titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti ve şu şekilde konuştu: Yetki bizlere verildiğinden beri ince eleyip sık dokuyoruz. Nokta transferler yapmak ve şampiyonluğa takım kurmak için titiz çalışıyoruz. Ailemize ve işimize gösterdiğimiz özeni bu süreçte layıkıyla göstermek için elimizden gelenin fazlasını yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.

İSTİKRARLI FUTBOLCULARI ALIYORUZ

Futbol severlerin ve takip edenlerinde bileceği üzere anlaştığımız futbolcular 3. Lig hatta daha üst lig kalitesinde arkadaşlardır. Birçoğu geçtiğimiz sezon 3. Lig ve BAL’da Play-off oynamış takımların ilk 11’inde yer almıştı. Bu süreçte ekonomik sıkıntıları göz ardı etmeyip transfer görüşmeleri sürecinde dikkate aldık. Gölcsükspor’un 1 lirası zayi olmasın diye bütçemizi verimli bir şekilde kullanmaya özen gösterdik.

DESTEKLER BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Bölgesel Amatör Ligi’nde olsak da 3. Lig havası estiren Gölcükspor, futbolcu arkadaşlarımızın bizi tercih etmesine sebep oldu. Öncelikle bu armanın değerini bilip bizleri tercih eden arkadaşlarımıza ve sabırla bu süreçte bizleri bekleyen taraftarımıza teşekkürü borç bilirim. Umarım ki bu sene hem zevkli, teknik ve taktik dolu maçlar izlettireceğiz hem de şampiyonluk sevinci yaşatıp hak ettiğimiz bir üst lige çıkacağız. Taraftarlarımızın bu süreçte verecekleri manevi destekler bizler için çok önemli olacaktır.