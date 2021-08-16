16 Ağu 2021 - 17:24- Spor G: 16 Ağu 2021 - 17:25

Çakıroğlu: Sık sık bilgilendirme yapacağız
Çakıroğlu: Sık sık bilgilendirme yapacağız mask

Gölcükspor Basın Sözcüsü İbrahim İnanç Çakıroğlu kulüp ile ilgili gelişmeler hakkında daha sık bilgilendirme yapılacağını belirtti.

YOĞUN GÖRÜŞMELER YAPTIK

Çakıroğlu transferlerle ilgili sorun yaşamamak için konuyu gizli yürüttüklerinin altını çizdi ve şu şekilde konuştu: Kulübümüz 2 haftadır yoğun bir şekilde transfer görüşmeleri yapmaktadır. Yakından takip ettiğimiz bu sürecin gizli kalması için yoğun bir çaba gösterdik. Takdir edersiniz ki görüşmelerin akamete uğramaması için dikkat etmek zorunda kaldık. Bu süreçte güzide basınımızla biraz uzak kalmış olsak da süreci açıklamanın gururunu yaşıyoruz.

SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ

Transferde eksik kalan bölgelerinde tamamlanması ile antrenman programımızı, altyapı teknik kadromuzu, tesis durumumuzu ve diğer gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Transfer görüşmelerinde emek harcayıp süreci olumlu yönde yöneten yönetici arkadaşlarımıza ve ağabeylerimize teşekkürü borç bilirim.

16 Ağu 2021 - 17:24 - Spor

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