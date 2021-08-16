16 Ağu 2021 - 20:18- Gündem G: 16 Ağu 2021 - 20:20

116 günlük yaşam savaşını kaybetti

116 gün boyunca yaşam mücadelesi veren 46 yaşındaki 2 çocuk babası yaşamını yitirdi
116 günlük yaşam savaşını kaybetti mask

Mondi Tire Kutsan'da satın alma uzmanı olarak çalışan 46 yaşındaki Ümit Topal Koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Topal 116 gün önce yakalandığı Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı. İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde entübe edilen Topal yaşam mücadelesini kaybederek dünyaya gözlerini yumdu. Topal'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Yeni Doğan Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı
# çocuk, koronavirüs

16 Ağu 2021 - 20:18 - Gündem

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