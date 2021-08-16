16 Ağu 2021 - 20:20- Gündem G: 16 Ağu 2021 - 21:04

Saldırıda ölen baba ve kızı toprağa verildi

Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak üzerinde dün, aralarında yaşanan husumet neticesinde davalık olan iki aile karşı karşıya geldi. Tülay Y. ve...
Saldırıda ölen baba ve kızı toprağa verildi mask

Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak üzerinde dün, aralarında yaşanan husumet neticesinde davalık olan iki aile karşı karşıya geldi. Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., apartmandaki kameradan husumetli oldukları Mustafa A., eşi Fatma A., çocukları Ebru ve Ahmet A.’nın marketten binaya girmek üzere olduklarını görünce dışarı çıktı. Sokakta karşılaşan iki aile arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tülay Y. ve Hakan Y., ellerindeki bıçaklarla Mustafa Avcı ve ailesine saldırdı. Kavgada bıçakla yaralanan baba Mustafa Avcı olay yerinde, kızı Ebru Avcı ise tüm kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Baba Mustafa Avcı ve kızı Ebru Avcı’nın cenazeleri işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Baba ve kızının cenazeleri, Gebze Sultan Orhan Mahallesi İlyas Bey Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 2 Etap Pelitli mezarlığında defnedildi.
# Mustafa, Sokak, aile

16 Ağu 2021 - 20:20 - Gündem

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