İzmit Belediyesi'nin yardım aracı Kastamonu’ya ulaştı

Sel afetinden olumsuz şekilde etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla afetin gerçekleştiği Kastamonu’daki belediyeler ile iletişime geçen İzmit Belediyesi, öncelikli ihtiyaç malzemelerini hazırlayarak afet bölgesine gönderdi. İzmit Belediyesi’nin, Kastamonu’da yardım bekleyen vatandaşlara ulaştırması için yola çıkardığı malzeme dolu kamyon önceki gün bölgeye ulaştı.

HÜRRİYET’E VE İZMİTLİLERE TEŞEKKÜR

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde yapılan ve belediyenin öz kaynakları ile yardımsever vatandaşlardan gelen temel ihtiyaçların bulunduğu yardım kamyonu, Kastamonu Afet Bağış Toplama Merkezi’ne vardı. Bölge halkı, gönderilen yardımdan ve duyarlılığından dolayı İzmit halkına ve İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e çok teşekkür etti.

SIRA SİNOP VE BARTIN’DA

İzmit Belediyesi, Kastamonu’nun ardından sel felaketiyle baş etmeye çalışan Sinop ve Bartın için de 16 Ağustos itibariyle bir kampanya başlattı. Kampanya dahilinde gelen ürünler, 16-18 Ağustos tarihlerinde 08:00 ile 21:00 saatleri arasında İzmit Belediyesi Kardeş Eller Gıda Bankası’nda teslim alınacak. İzmit Belediyesi, daha öncesinde olduğu gibi yaşanan acı olaylara duyarsız kalmayan İzmitlileri Sinop ve Bartın için destek olmaya davet ediyor. Vatandaşlar, kampanya için yetkililerle 0262 318 00 00 ve 0262 331 88 68 numaralı telefonlardan iletişime geçebilirler.