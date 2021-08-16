16 Ağu 2021 - 21:01- Gündem G: 16 Ağu 2021 - 21:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 16 Ağustos 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 16 Ağustos verilerine göre, 287 bin 947 test yapıldı.

VEFAT SAYISI ARTTI

Son 24 saatte, 18 bin 163 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 165 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 16 bin 642 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 71.46, ikinci doz ortalaması yüzde 53.72, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 84 milyon 547 bin 410 oldu.
# sağlık, aşı, fahrettin koca, covid-19

16 Ağu 2021 - 21:01 - Gündem

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