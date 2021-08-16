16 Ağu 2021 - 21:23- Gündem G: 16 Ağu 2021 - 21:29

Depremi yaşayanlar o anı anlattı: “Bir zaman sonra umudu kesiyorsun”

‘Asrın felaketi’ olarak da adlandırılan 17 Ağustos 1999  22’nci yıl dönümünde deprem anını yaşayanlar yaşadıklarını gazetemize anlattı. Enkaz altında 6 saat kaldığını belirten Hasan Bey Murtazaoğlu, bir zaman sonra umudu kestiklerini belirterek, “Bir kişi kedilerini ararken ben seslendim” diyerek kurtulduğunu anlattı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Depremi yaşayanlar o anı anlattı: “Bir zaman sonra umudu kesiyorsun” mask

17 Ağustos 1999 deprem felaketinin 22’nci yıl dönümünde Gölcük Kavaklı Sahili’nde anma programı gerçekleştirildi. Deprem anını yaşayanlar ve yakınlarını kaybedenler acılarını gazetemize anlattı. Depremden 6 saat sonra enkaz altından kurtarılan Hasan Bey Murtazaoğlu, “Depremde 39 yaşındaydım. Şimdi 62 yaşındayım. Dumlupınar Orta Camii’nin orada otururken depreme yakalandım. Evim yıkıldı. Ben 6 saat sonra kız kardeşim ise 10 saat sonra enkaz altından çıktı. Kız kardeşimin ayakları ezildi; halen ayakları sakat. Dayımın çocukları hayatını kaybetti” dedi. Enkaz altında yaşadıklarını da anlatan Murtazaoğlu, “Bir zaman sonra umudu kesiyorsun. Allah’a kalmış; elinden başka bir şey gelmiyor. Sabah ışıklarıyla yardım başladı. Bir kişi kedilerini ararken ben seslendim. O akşam çok sıcaktı. Bir kalktım, baktım elbise dolabının kapakları açıldı; üzerime devrilince ben içinde kaldım” dedi.

“ACISI AZ OLANLAR KONUŞUR”

Deprem zamanı 40 yaşında olduğunu ifade eden Ahmet Saral, “Gölcük’ün Hasareyn Köyü’nde depreme yakalandım. Depremden bir hafta önce babam vefat etmişti. Okuma vardı. Köydeki evin altından fay hattı geçiyordu; ev deprem sırasında ikiye bölündü ancak hiç kimseye bir şey olmadı. Evin içine dozer girdi sandım. Akrabalardan hayatını kaybeden çok oldu. Orada etraftaki binalar yıkıldı. Tahtasız gömüldü birçok insan” dedi. Bir vatandaş ise gözleri dolarak depremde çok yakınını kaybettiğini belirterek “Ben konuşmak istemiyorum. Acısı az olanlar konuşur” ifadelerinde bulundu.

# yardım

16 Ağu 2021 - 21:23 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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