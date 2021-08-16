Büyükakın: Kocaeli’de 24 bin konutun dönüştürülmesi gerekiyor

22 yıl önce 17 Ağustos 1999’da 03.02’de meydana gelen Gölcük merkezli 7.4 şiddetindeki depremde resmi rakamlara göre 17 bin 480 kişi ölmüş, 23 bin 781 kişi ise yaralanmıştı. Deprem felaketinin üzerinden geçen 22 yılın ardından Gölcük Kavaklı Marina’da gerçekleştirilen programda hayatlarını kaybeden sevdiklerini dualarla anan vatandaşlar bir kez daha felaketin yaşandığı o geceye gitti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

“22 SENE SONRA BUGÜN BİN 500 KONUT DURUYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Deprem üzerine yapılan konuşmalar, Gölcük’te en fazla bahsi geçen konuşmalardan biridir. Her sene neler yaşandı, neler yapmalıyız diye konuşulup gidilir. Belki de konuşmamız gerekilen şey, iş yapma, hazırlık yapma olmalı. Kocaeli’de yaklaşık bin 500 kadar hasarlı konut var. Hala var. Zamanında temelinde ihtiras yaptığına inandığım sebeplerle, bir tarafta alıcının bir tarafta satıcının bir tarafta da kamu görevlisi olan bir yaklaşım ortaya çıkmış. Bu olmuş. İnsanlar vefat etmiş; sakat kalmış. 22 sene sonra bugün yaklaşık bin 500 konut duruyor. Neden yıkmıyorsunuz denilebilir. O kadar basit değil çünkü hukuki meseleler var. Orta hasarlı konutları ben yapacağım dediğinde vatandaş bunu yıkma şansınız yok” dedi.

“SUÇLAR AMA DEVAM EDER”

Büyükakın sözlerinin devamında, “Bin 400 kadar orta hasarlı konut var. Bunu yapacaksak birlikte yapacağız. Biz tek başımıza konutları yıkacağız dediğimizde dünya kadar engel çıkıyor. Bu sene 113 tane riskli yapıyı yıktık. 28 tane ağır hasarlı konut var bu kentte. İçine girilmemesi gerekiyor ve maalesef içinde insanların yaşadıkları var. Çözecek olan bizleriz. Vadiye ev yapmak, taşkın bölgelere konut yapmamak lazım. Bunu kim yapıyor? Bunu yapan biziz, başka birisi değil. Bu konular politize edilmedikten sonra çözülmesi mümkün değil. Bir sel felaketi yaşanır buraya niye bunlar yapıldı deriz. Kimisi kendinden öncekileri, kimisi görevdekileri suçlar ama aynı durum devam eder. Hepimiz birden varız. Yaptığımız risk analizlerine göre bu kentte hala 24 bin konutun dönüştürülmesi gerekiyor ve riskli. Yaklaşık olarak 24 bin konutu değiştirmek için bu kentin 1 milyar liraya ihtiyacı var. Elimizi taşın altına koyup dönüştürmemiz lazım. Vatandaşlardan kentsel dönüşüm vb. konularda destek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.