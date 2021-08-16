Vali Yavuz: Ağır hasarlı binaların hepsi yıkılmış olacak

22 yıl önce 17 Ağustos 1999’da 03.02’de meydana gelen Gölcük merkezli 7.4 şiddetindeki depremde resmi rakamlara göre 17 bin 480 kişi ölmüş, 23 bin 781 kişi ise yaralanmıştı. Deprem felaketinin üzerinden geçen 22 yılın ardından Gölcük Kavaklı Marina’da gerçekleştirilen programda hayatlarını kaybeden sevdiklerini dualarla anan vatandaşlar bir kez daha felaketin yaşandığı o geceye gitti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

GENİŞ KATILIM

Programa Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra TBBM Başkan Vekili CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, AKP Parti Milletvekilleri İlyas Şeker ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“45 SANİYENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİĞİNİ ÖĞRENDİK”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “İnsan hayatında 45 saniye çok kısa bir süre ancak 45 saniyenin bir şehrin bir insanın kaderini nasıl değiştirdiğini o akşam öğrendik. Pazartesi günüydü. Unutmamız mümkün değil. O gün binlerce hemşehrimizi kaybettik. Geriye baktığımız zaman ‘acaba bu bir gerçek mi yoksa bir rüyada mıyız’ dediğimiz anları unutmamız mümkün değil. Doğal afetler hayatın bir gerçeği. Bu afetlere her zaman hazır olmamız gerektiğini yaşadıklarımız hatırlatıyor” dedi.

“GÖLCÜK’TE AĞIR HASARLI BİNA BULUNMUYOR”

Yakın zamanda meydana gelen depremleri anlatan Sezer, “Beni en çok etkileyen özellikle depremden sonra duymuş olduğumuz enkazın başında duyduğumuz kokuyu tekrar duyduğumda sanki 20 sene öncesine gittiğimi söyleyebilirim. Bir daha o günleri yaşamayalım. Gecenin karanlığında, araçların farlarının ışığında, cenazelerin yıkanmadan defnedildiği, kokunun yoğun olduğu günlerdi. Bunlardan ders çıkarmamız lazım. Kurallara uymak gerekir. Geriye giden canlarımız geri gelmiyor. Gölcük 170 bini aşan nüfusuyla ki o zaman 50 bin civarına gerilemişti, şimdi geleceğe umutla bakan bir şehir. Gölcük’te ağır hasarlı bina bulunmuyor. 84 orta hasarlı binanın yıkımını gerçekleştirdik. 1999’dan bu yana 2 önemli kentsel dönüşüm projesini gerçekleştirdik. Halen dönüştürülmesi gereken alanlar var. Gölcük merkezde kentsel dönüşümün gerçekleşmesi, tekrar çarşının yeniden canlanmasını sağlayacağımı ümit ediyorum” dedi.

“22 SENE SONRA BUGÜN BİN 500 KONUT DURUYOR”

Sezer’in ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Deprem üzerine yapılan konuşmalar, Gölcük’te en fazla bahsi geçen konuşmalardan biridir. Her sene neler yaşandı, neler yapmalıyız diye konuşulup gidilir. Belki de konuşmamız gerekilen şey, iş yapma, hazırlık yapma olmalı. Kocaeli’de yaklaşık bin 500 kadar hasarlı konut var. Hala var. Zamanında temelinde ihtiras yaptığına inandığım sebeplerle, bir tarafta alıcının bir tarafta satıcının bir tarafta da kamu görevlisi olan bir yaklaşım ortaya çıkmış. Bu olmuş. İnsanlar vefat etmiş; sakat kalmış. 22 sene sonra bugün yaklaşık bin 500 konut duruyor. Neden yıkmıyorsunuz denilebilir. O kadar basit değil çünkü hukuki meseleler var. Orta hasarlı konutları ben yapacağım dediğinde vatandaş bunu yıkma şansınız yok” dedi.

“SUÇLAR AMA DEVAM EDER”

Büyükakın sözlerinin devamında, “Bin 400 kadar orta hasarlı konut var. Bunu yapacaksak birlikte yapacağız. Biz tek başımıza konutları yıkacağız dediğimizde dünya kadar engel çıkıyor. Bu sene 113 tane riskli yapıyı yıktık. 28 tane ağır hasarlı konut var bu kentte. İçine girilmemesi gerekiyor ve maalesef içinde insanların yaşadıkları var. Çözecek olan bizleriz. Vadiye ev yapmak, taşkın bölgelere konut yapmamak lazım. Bunu kim yapıyor? Bunu yapan biziz, başka birisi değil. Bu konular politize edilmedikten sonra çözülmesi mümkün değil. Bir sel felaketi yaşanır buraya niye bunlar yapıldı deriz. Kimisi kendinden öncekileri, kimisi görevdekileri suçlar ama aynı durum devam eder. Hepimiz birden varız. Yaptığımız risk analizlerine göre bu kentte hala 24 bin konutun dönüştürülmesi gerekiyor ve riskli. Yaklaşık olarak 24 bin konutu değiştirmek için bu kentin 1 milyar liraya ihtiyacı var. Elimizi taşın altına koyup dönüştürmemiz lazım. Vatandaşlardan kentsel dönüşüm vb. konularda destek istiyoruz. ” ifadelerinde bulundu.

“EĞER O BÜTÇE HAZIRLANMAZSA 10 İLE ÇARPIN”

Büyükakın’ın ardından konuşan AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, “Biz depremi sadece depremlerin yıldönümünde değil yılın 365 gününde gündemde tutmak zorundayız; çünkü deprem bölgesinde yaşıyoruz. Eğer bunu zamanında yapmazsak sonrasında bedeli çok ağır oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bahsettiği eğer o bütçe şu anda hazırlanmazsa depremden sonra o bütçeyi 10 ile çarpın. Herkes kendi üzerine düşeni yapmak zorunda. Kendi evimizi mezara, mahallemizi de mezarlığa dönüştürmeye hakkımız yok. Yapı denetim firmaları neden çıktı? Maalesef yıkılan binaların büyük bir çoğunluğu mühendislik almadığı için yıkıldı. Bu binalar bir daha yıkılmasın diye yapı denetim firmaları oluşturdu. O firmalar bile duyuyoruz ki görevleri tam anlamıyla yerine getirmiyorlar. Vatandaşlar ilgili yerlere şikayet etmesi lazım. Bu konuda devlet her türlü imkanlarını sunuyor” dedi.

“22 YIL İLE BUGÜN ARASINDA BİR FARK GÖRÜYOR MUSUNUZ?

Şeker’in ardından konuşan TBMM Meclis Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “11 yıldır bu anma programlarına İlyas Bey ile katılıyoruz. Bir az evvel söylenenleri, anlatılanları her programda dinledik; biz de anlattık. Deprem gerçeği, ülkemizin gerçeği. 22 sene önce yaşadığımız depremle bugün yaşadığımız deprem arasında bir fark görüyor musunuz? Konutlarımızın durumu, alınan tedbirler vb. hiçbir değişiklik yok. Ne kadar iyi hizmet ettik; orman yangınlarını söndürdük değil oraya olmaması için alınması gerekenleri konuşmamız lazım. Aslında bu anma etkinliğini Türkiye çapına yayabilirdik. Gölcük’ün önderliğinde Türkiye deprem merkezi yapılabilir, mesaj verilebilirdi” ifadelerinde bulundu.

“NE DEMEK HASARLI BİNALARIN YIKILMAMASI?”

Akar sözlerinin devamında, “Bütün kentsel dönüşüm kanunları deprem sonrası çıktı. Yapılan çalışmalar yanlıştır demiyorum; yeterli olmadığını söylüyorum. Kanunları uygulamak, hayata geçirmek gerekir, merkezi yönetimler, yerel yönetimler birlikte çalışması gerekir. Asla siyasi ayrım olmaksızın birlikte çalışmak gerekiyor. Bir tek şey yapacağız: kurallara uyacağız. Eğer bunu sağlayamazsak bundan sonra yaşadıklarımızda da aynı şeyleri konuşacağız. Bunun temeli eğitimden geçer. Çocuklarımızı ve gençlerimizi gelecek ile ilgili, doğal afet ile ilgili eğitmeliyiz. ‘İyi işler yaptık’ deyip yangınlarda, selde, depremlerde can kaybı olmayacaktır. Mutlaka can kaybı veriyoruz. Aynı şartlarda depremi yaşayan ülkelere bakıyoruz bir tane burnu kanayan olmuyor. Bunu yönetim zafiyeti değil hepimizin zafiyeti. Taleplerimizin karşılanması, vatandaşların taleplerinin karşılanması, devlet kurumlarının görevini yerine getirmemesi… Ne demek hasarlı binaların yıkılmaması? ‘Tabut evler’ dedim. Vatandaş kendisi oturmuyordu; öğrenciye veriyordu. Canların önemi var. Kanunlarda eksiklik varsa birlikte kanunları yeterli hale getirmeliyiz” dedi.

“28 AĞIR HASARLI BİNANIN HEPSİ YIKILMIŞ OLACAK”

Son olarak konuşan Vali Seddar Yavuz, “Geçen yıl burada da konuştuk. Paradigma değişikliği Türkiye’de gerçekleşti. Bu AFAD sisteminin kurulmasıyla başladı. Afet ve acil durumlarla ilgili tüm yönetim tek bir merkezden yönetiliyor. Bunların bir anda değiştirilmesi, dönüştürülmesi çok kolay değil. 28 ağır hasarlı binanın 8’i yıkıldı. Yürütmeyi durdurma kararı alan 3’ü hariç 28 ağır hasarlı binanın hepsi yıkılmış olacak. Bu konuda ciddi sorunlar çıkartan vatandaşlar var. Can, mala getirebilir fakat mal cana getiremez. Hepimiz birlikte hareket edersek çözemeyeceğimiz sorun yok. Şu binanın yıkımında da zorlukları çok yaşadık. Vatandaşlarımız bunların yıkılmamasını arzu ediyor, biz de canlar ölmesin istiyoruz. Valilik olarak belediyelerimize her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerinde bulundu.

“ZOR ÇIKARMAYA GEREK YOK”

Yavuz sözlerinin devamında, “Kastamonu’da yağan yağmur nerede yağarsa yağsın afet olur ve bunu önleyemezsiniz. Aklımız Kastamonu’da, Sinop’ta. Bütün imkanlarımızla oraya koşuyoruz. Büyükşehirimizin o bölgede ciddi çalışan araçları var. İSU genel müdürümüz yeni bir araç yola çıkardı. Tam bir dayanışma ruhu içerisinde 81 ilin 2 ilimize koştuğu bir süreç. Devletimizin gücünün imkanını orada test ettik. Helikopterlerle filmlere konu olacak çalışmalar gerçekleştiriliyor. Devletimizin ulaştığı imkanlar hepimiz için gurur verici. Artık hepimizin küçük hesaplar yaparak, küçücük yer için olmayacak rakamlar talep ederek belediyelerimizin, kurumlarımızı zor çıkarmaya gerek yok diye düşünüyorum. Biz yaşatmak için var olmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın, devlet kurumlarımızın, her kesimin arzusu bu. Afet gönüllüsü sayısını hızla arttırmamız gerekiyor. Afete acil müdahale edebilecek kurtarma ekipleri oluşturuyoruz. Gebze OSB’de oluşturduk. Her yerde oluşturacağız. Kocaeli gibi sanayinin kenti olan bir kentte, özellikle sanayiye yönelik çalışmalarımızı artırmamız gerekiyor” dedi.

“KENDİNİ BİLMEZ VATANDAŞ”

Yavuz, son olarak, “İlimizdeki tüm orman bölgeleri taranmış ve yangına hassas, az hassas ve yangın çıkma ihtimali az bulunan yerler haritada işaretlenmiş ve dağıtmış bulunuyoruz. Bütün kurum sorumlularında bu haritalar mevcuttur. Mutlaka yeşili korumalıyız. Kocaelili kardeşlerimiz bu konuda hassas. Her hafta sonu 200-300 bin civarı Kandıra bölgesine insan geliyor. Hava sıcakları belirli bir seviyeye gelene kadar bunu korumak zorundayız. Lütfen otları yakmayın. Körfez’de meydana gelen olayda otları temizleyen bir kendini bilmez vatandaş iki hektarlık ormanın yanmasına neden oldu. Vatandaşlarımızı daha dikkatli, duyarlı olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.