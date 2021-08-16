11 yıl sonra böyle mi başlamalıydık!

Kocaelispor 11 yıl sonra yükseldiği 1. Lig’deki ilk maçını İstanbul temsilcisi Ümraniyespor ile oynadı. Mücadeleyi 3-0 kaybeden yeşil siyahlılar 17 Ağustos depreminin arifesinde adeta yıkım yaşadı.

ERKEN GOL YEDİK, DİREKTEN TOPUMUZ DÖNDÜ

Kocaeli Stadı’nda yaklaşık 5 bin taraftarı önünde sahaya çıkan Kocaelispor henüz 5. dakikada kalesinde golü gördü. Del Valle sağ kanattan yapılan ortada kafa vuruşu sonrası topu ağlara gönderdi. İlk 45 dakikada Atila ile 2 kez kaleyi yoklayan yeşil siyahlılar gole yaklaştı. Atila’nın bir topu direkten dönerken diğer şutunda ise kaleci Burak topu çıkardı. Ümraniye ekibinin zaman geçirmesine ve oyunu yavaşlatmasına seyirci kalan hakem Emre Kargın verdiği kararlarla da saç baş yoldurdu. Ümraniye ekibinin ilk yarıda attığı gol dışında başka net pozisyonu olmadı ve devre 0-1 sona erdi.

RAKİP 10 KİŞİ KALSA DA DEĞERLENDİREMEDİK

Kocaelispor ikinci yarıya istekli başladı. 51. dakikada Yunus Emre Gültekin, Mandjeck’e yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart gördü. Rakibi 10 kişi kalmasına rağmen yeşil siyahlılar umutlandı. Ancak 59. dakikada Ümraniyespor skoru 2-0’a getirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içine düşen top Ercan’ın topuk vuruşu sonrası filelerle buluştu. (0-2) Kocaelispor’un maç boyunca tutturamadığı oyun anlayışını takımın her geçen dakika gardını da düşürdü.

KORCAN ÖZÜR DİLEDİ

69. dakikada Ümraniyespor duran toptan bir gol daha buldu. Oğuz Gürbulak kaleye orta şut karışımı bir şut gönderdi. Korcan bu topa uzanamadı ve top ağlarla buluştu. (0-3) 75’te Bahattin’in kafa vuruşunda kaleci Burak inanılmaz bir refleks ile gole izin vermedi. Son bölümlerde bir birine küfür eden Atila Turan ve Vrsayevic kırmızı kart gördü. 6 dakikalık uzatma anlarında başka gol olmadı ve sezona yenilgi ile başlayan Kocaelispor depremin 22. yılında şehre yeni bir yıkım yaşattı! Maçın ardından kaptan Korcan takım adına özür dilerken bir daha böylesi bir oyun ve yenilgi almayacaklarının sözünü verdi.

KOCAELİSPOR: 0

ÜMRANİYESPOR:3

HAKEMLER: Emre Kargın*, Gökmen Baltacı**, Mehmet Akıncık**

KOCAELİSPOR

1 KORCAN ÇELİKAY?

3 DIOGO ÖZÇAKMAK*

6 MEHMET TAŞ*

8 YILMAZ ÖZEREN*

9 DINO NDLOVU*

10 İRFAN BAŞARAN*

(Dk. 65 KUBİLAY YAVUZ*)

12 ATİLA TURAN***

(Dk. 58 BAHATTİN KÖSE*)

13 ABDOULAYE CISSE*

20 GEORGES MANDJECK*

29 MICHAEL PEREIRA**

61 TERRENCE TISDELL**

(Dk. 73 MUSA NİZAM*)

YEDEKLER

17 İSMET YUMAKOĞULLARI

4 MEVLÜT ÇELİK

19 İSA NALBANT

89 YİĞİTALİ BAYRAK

ÜMRANİYESPOR

35 BURAK ÖĞÜR****

2 AVDIJA VRSAJEVIC***

5 ALİM ÖZTÜRK***

44 TOMISLAV GLUMAC****

55 ERCAN COŞKUN***

20 OĞUZ GÜRBULAK***

39 ANTONIO MRSIC***

(Dk. 70 SERKAN GÖKSU*)

40 YUSUF EMRE GÜLTEKİN***

11 ONUR AYIK***

(Dk. 70 IDRISSA CAMARA*)

10 YACINE BAMMOU***

(Dk. 90 MUHAMMED KEHINDE?)

28 DEL VALLE RODRIGUEZ***

(Dk. 89 EMRE NEFİZ?)

YEDEKLER

13 ORKUN ÖZDEMİR

33 YİĞİTHAN GÜVELİ

4 MUSTAFA ESER

15 MUSTAFA CAN KARAGÖZ

6 YUNUS EMRE MERTOĞLU

99 FUAT BAVUK

GOLLER: Dk. 5: Del Valle, Dk. 59 Ercan Coşkun, Dk. 69 Oğuz Gürbulak (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 31 Ercan, Dk. 86 Bammou, Dk. 88 Del Valle (Ümraniye), Dk. 76 Cisse, Dk. 86 Yılmaz (Kocaelispor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 51: Yunus Emre Gültekin, Dk. 85 Vrsayevic (Ümraniye) Atila Turan (Kocaelispor)