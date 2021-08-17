17 Ağu 2021 - 10:21- Gündem G: 17 Ağu 2021 - 10:22

Büyükşehir’den deprem standı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi asrın felaketi 17 Ağustos depremini unutturmamak ve vatandaşları deprem konusunda bilgilendirmek için stant kurdu.
Büyükşehir’den deprem standı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşı deprem konusunda bilgilendirmek için stant kurdu.

DEPREM STANDI

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan asrın felaketi Marmara Depremi’nde birçok insan hayatını kaybetti. Devlet kurumlarının ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla kısa sürede depremin yaralarını saran Kocaeli’de deprem bilincinin canlı tutulması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yürüyüş yolunda deprem standı kuruldu.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLİYOR

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından Yürüyüş Yolu’na kurulan stantta Büyükşehir Belediyes’inin deprem ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmaları içeren “Deprem Eğitim Kitapçığı” vatandaşlara verildi. Hediye edilen kitapçıkların yanı sıra stantta bulunan görevli personel, Anadolu Ajansının deprem zamanı çektiği fotoğraflarla depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

DEPREM BİLİNCİNİN CANLI TUTULMASI

Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, deprem çalıştayı ve diğer faaliyetleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem gerçeğini canlı tutmayı amaçlıyor. Deprem Eğitim Merkezi’nde çocuk, genç ve yetişkin bireylere, teorik ve simülasyon cihazı ile uygulamalı deprem eğitimi veriliyor.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuk, eğitim

17 Ağu 2021 - 10:21 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.175.387 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmitli Periler’in sağlığı yine WM Medical Park’a emanet mask
İzmitli Periler’in sağlığı yine WM Medical Park’a emanet
2 komşusunu bıçaklayarak öldüren anne ve oğlu tutuklandı mask
2 komşusunu bıçaklayarak öldüren anne ve oğlu tutuklandı
KSO’dan sel bölgesine yardım kampanyası mask
KSO’dan sel bölgesine yardım kampanyası
Hürriyet’ten, muhtar Çiçek’e geçmiş olsun ziyareti mask
Hürriyet’ten, muhtar Çiçek’e geçmiş olsun ziyareti
Başkan Aygün’den 17 Ağustos mesajı mask
Başkan Aygün’den 17 Ağustos mesajı
İMO, depreme hazırlık için yapılması gerekenleri hatırlattı mask
İMO, depreme hazırlık için yapılması gerekenleri hatırlattı
Anket Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL