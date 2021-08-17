İzmit Belediyesinden Ambarcı’ya yeni beton duvarlar

İzmit’in dört bir yanında gerçekleştirdiği tespit çalışmaları sonrası belirlenen eksiklikleri tamamlamak adına mesaisine devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ambarcı Mahallesi sakinleri tarafından talep edilen istinat duvarları için de harekete geçti. Ekipler, bölgede yapılan incelemelerin sonucunda 3 ayrı noktada istinat duvarının gerekliliğine karar vererek çalışmalara başladı.
ÜÇ FARKLI ALANDA YAPILIYOR
Alınan talepler sonrası Ambarcı Mahallesi’nde yapılan incelemeler neticesinde İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Budaklar, Kalaycılar ve Uzunlar mevkilerinde beton duvar çalışmalarını başlattı. Belirlenen alanlara yapılacak olan istinat duvarlarının ardından Ambarcı Mahallesi’nde, hem toprak kayması gibi tehlikelerin yaratabileceği tahribatın önüne geçilecek hem de daha estetik bir görüntü oluşturulacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.