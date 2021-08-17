17 Ağu 2021 - 10:52- Gündem G: 17 Ağu 2021 - 10:54

İzmit Belediyesinden Ambarcı’ya yeni beton duvarlar

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri,  Ambarcı Mahallesi’nde bulunan 3 ayrı noktada istinat duvarı yapım çalışmalarına başladı 
İzmit Belediyesinden Ambarcı’ya yeni beton duvarlar mask

İzmit’in dört bir yanında gerçekleştirdiği tespit çalışmaları sonrası belirlenen eksiklikleri tamamlamak adına mesaisine devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ambarcı Mahallesi sakinleri tarafından talep edilen istinat duvarları için de harekete geçti. Ekipler, bölgede yapılan incelemelerin sonucunda 3 ayrı noktada istinat duvarının gerekliliğine karar vererek çalışmalara başladı. 

ÜÇ FARKLI ALANDA YAPILIYOR

Alınan talepler sonrası Ambarcı Mahallesi’nde yapılan incelemeler neticesinde İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Budaklar, Kalaycılar ve Uzunlar mevkilerinde beton duvar çalışmalarını başlattı. Belirlenen alanlara yapılacak olan istinat duvarlarının ardından Ambarcı Mahallesi’nde, hem toprak kayması gibi tehlikelerin yaratabileceği tahribatın önüne geçilecek hem de daha estetik bir görüntü oluşturulacak. 
# İzmit belediyesi

17 Ağu 2021 - 10:52 - Gündem

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