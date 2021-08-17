Kartepe Suadiye'de 261 m² dubleks daire icradan satılık

Kocaeli Kartepe Suadiye Mah. Karadere Mevki 270 Ada 10 Parsel 877,70 M2 Bina ve Arsası vasıflı taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz Kartepe Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bir kısmı "konut alanı" bir kısmı "imar yolu" kullanımında kalmaktadır.

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