17 Ağu 2021 - 11:13- Gündem G: 17 Ağu 2021 - 11:15

Kartepe Suadiye'de 261 m² dubleks daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kartepe Suadiye'de 261 m² dubleks daire icradan satılık
Kartepe Suadiye'de 261 m² dubleks daire icradan satılık mask

Kocaeli Kartepe Suadiye Mah. Karadere Mevki 270 Ada 10 Parsel 877,70 M2 Bina ve Arsası vasıflı taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz Kartepe Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bir kısmı "konut alanı" bir kısmı "imar yolu" kullanımında kalmaktadır.

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17 Ağu 2021 - 11:13 - Gündem

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