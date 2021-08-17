SGK'dan yapılandırma uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) İl Müdürü Nurettin Nacar, borçlarını yapılandırmak isteyen işveren ve sigortalılar için son başvuru tarihin 31 Ağustos olduğunu hatırlatırken, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini söyledi. Nacar, açıklamasında şöyle dedi:

FIRSATTAN YARARLANSINLAR

“7326 sayılı yapılandırma Kanunu ile 2021 Nisan ayı ve öncesi dönemlerde kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borçlarını yapılandırmak isteyen işveren ve sigortalılarımız, 31 Ağustos 2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunmaları halinde bu fırsattan yararlanabileceklerdir.

İşverenlerimizin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezaları ile sigortalılarımızın isteğe bağlı, EK-5 tarım sigortası, Bağ-Kur prim borçları ve ihya tutarları yapılandırma kapsamındadır.

AVANTAJ SAĞLIYOR

7326 sayılı yapılandırma işverenlerimize ve sigortalılarımıza büyük avantajlar sağlamakta olup yapılandırma başvuruları, işverenlerce E-Sigorta üzerinden, primlerini kendi ödeyen sigortalılar ise E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Ayrıca tüm borçlularımız, başvurularını şahsen ya da posta yoluyla da ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapabilirler.

Borcunu peşin ödemek isteyenlerin borç aslı dışında kalan gecikme zammı ve faizinin yüzde 90’ ı, iki taksitle ödemek isteyenlerin ise borç aslı dışında kalan gecikme zammı ve faizinin yüzde 50’ si silinmektedir. Ayrıca 2’ şer aylık dönemler halinde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle avantajlı taksitlendirme farkı ile ödeme yapılabilecektir.

GECİKME CEZASI YOK

Genel Sağlık Sigortasına borcu olan vatandaşlarımız ise 2021 Nisan ayı ve öncesine ait genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 31.12.2021’ e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının 30.11.201 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir. Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olan tüm işverenlerimizi ve sigortalılarımızı bu avantajdan faydalanarak borçlarını yapılandırmalarını temenni ediyorum.”