Damperi açık unuttu PTS’yi devirdi!

Olay, İzmit-Kandıra yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre bölgede devam eden bir yol çalışmasında çalışan kamyonlardan 16 RCY 07 plakalı kamyonun şoförü, damperini kapatmayı unutup yola çıkınca, Kandıra F Tipi Cezaevi mevkiinde bulunan PTS sistemine takıldı. Çarpmanın etkisi ile PTS sistemi kamyonun üzerine devrildi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, sitem kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.