17 Ağu 2021 - 11:34- Asayiş G: 17 Ağu 2021 - 11:38

Damperi açık unuttu PTS’yi devirdi!

İzmit-Kandıra Yolu’nda damperini kapatmayan kamyon şoförü PTS sistemine takıldı. PTS, kamyonun üzerine devrildi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Damperi açık unuttu PTS’yi devirdi! mask

Olay, İzmit-Kandıra yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre bölgede devam eden bir yol çalışmasında çalışan kamyonlardan 16 RCY 07 plakalı kamyonun şoförü, damperini kapatmayı unutup yola çıkınca,  Kandıra F Tipi Cezaevi mevkiinde bulunan PTS sistemine takıldı.  Çarpmanın etkisi ile PTS sistemi kamyonun üzerine devrildi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, sitem kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 
# kaza

17 Ağu 2021 - 11:34 Kocaeli- Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.175.387 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit’te fastfood zincirine ait depoda yangın mask
İzmit’te fastfood zincirine ait depoda yangın
Komşular arasındaki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı mask
Komşular arasındaki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı
Başiskele’de ölüm üst geçide 50 metre kala geldi mask
Başiskele’de ölüm üst geçide 50 metre kala geldi
Şakalaşırken arkadaşını vurdu mask
Şakalaşırken arkadaşını vurdu
Sokak ortasında cinayetle sonuçlanan kavganın detayları ortaya çıktı mask
Sokak ortasında cinayetle sonuçlanan kavganın detayları ortaya çıktı
İki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı mask
İki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı
Anket Türkiye mültecilere kapılarını açık tutmalı mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL