Damperi açık unuttu PTS’yi devirdi!

Olay, İzmit-Kandıra yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre bölgede devam eden bir yol çalışmasında çalışan kamyonlardan 16 RCY 07 plakalı kamyonun şoförü, damperini kapatmayı unutup yola çıkınca, Kandıra F Tipi Cezaevi mevkiinde bulunan PTS sistemine takıldı. Çarpmanın etkisi ile PTS sistemi kamyonun üzerine devrildi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, sitem kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.