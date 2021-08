İşte sağlıklı cildin yol haritası

1 - Güneş koruyucuyu evden çıkmadan sürün

Güneşin cildimize olan etkisine karşı uygulanabilecek en temel yöntem güneş kremi kullanımıdır. Özellikle güneş yanığı, cilt kanseri ve erken yaşlanmaya karşı elleri, ayakları, kulakları ve dudakları unutmadan cilt bakım rutininizin son adımı olarak güneş kremi kullanın. Ayrıca uzun süre açık havada vakit geçireceğimiz zamanlarda yanınıza güneş kremi almayı unutmayın. Çünkü evden çıkmadan 15-30 dakika önce uygulamanız gereken güneş kreminin birkaç saatte bir yeniden uygulanması gerekiyor. Telefonunuza kuracağınız bir güneş kremi hatırlatıcısı alarmı da işe yarayabilir. SPF korumasını unuttuğunuz günlerde de, güneşin cilt üzerindeki hasarını bekletmeden tedavi edin yani güneş sonrası kremi kullanın.

2 - Yağlı bakım ürünlerinden kaçının

Yaz sıcağına ve nemine maruz kalan cilt daha hafif cilt bakım ürünlerine ihtiyaç duyar. Yağlı ve kremsi yapıdaki ürünler yerine köpüren, durulanan ve su bazlı ürünlerle yüzünüzü makyajdan arındırmak daha doğru bir tercih olacaktır.

3 - Güneşten korurken nemlendirin

Havanın sıcak ve nemli olması, yüzünüzü nemlendirmeniz gerektiği gerçeğini değiştirmez. Makyajdan arındırdığınız ve temizlediğiniz yüzünüze nemlendirici bir ürün de uygulamalısınız. Hem güneşten koruyan hem de nemlendiren ürünler yaz ayları için ideal. Birkaç saatte bir uygulanan, 30 ve daha yüksek SPF’li ürünler cildinizin ihtiyaç duyduğu bakıma fazlasıyla yetecektir.

4 - İnce çizgiler için C vitamini serumu

İnce çizgilerin görünümünü iyileştirmeye ve kolajen üretimine yardımcı olan C vitamininin önemi yaz aylarında artıyor. Ayrıca C vitamini, UV ışınlarına karşı ekstra bir koruma kalkanı oluşturacağından rutininize cilt temizliği ve nemlendirmenin yanında birkaç damla C vitamini ekleyebilirsiniz.

5 - Daha sık peeling yapın

Artan sıcaklar ve nemle birlikte cilde uygulanan peeling ölü derilerden kurtulmak ve cildi korumak için ideal. Peeling rutininizin sıklığını arttırarak cildinizi koruyabilirsiniz.

6 - Sık yıkanmak cildi kurutabilir

Fazla duş almak yaz ayları boyunca neme ihtiyaç duyan cildi kurutabilir. Birden fazla kez duş almak ciltteki doğal yağların soyulmasına neden olduğundan duş sürelerini kısa tutmak ve çok fazla sıcak suya maruz kalmamak cildi kuru veya çatlamış hissetmeden sağlıklı ve parlak tutmayı sağlayacaktır.

7 - Gözenekleri tıkamayan ürünleri tercih edin

Yaz sıcaklarında gözenekleri tıkamayacak makyaj ürünleri tercih edilmeli. Cildinizi tamamen kapatmayacak makyajlar yapmanız yaz aylarında artan ter ve yağ ile cildi daha hafif hissettirdiğinden şiddetle tavsiye edilir.

8 - Gölgede kalın

Vücudunuzu mümkün olduğunca doğrudan güneşe maruz bırakmaktan kaçının. Plajda büyük bir şemsiye ve ekstra büyük bir şapkadan yardım almak işinizi kolaylaştırabilir.