Kazan, Serdar Mahallesi'nde! “En büyük sorun kentsel dönüşüm”

İzmit Belediye Meclisi MHP’li Meclis Üyesi İlker Kazan, saha çalışmaları kapsamında muhtarlarla gerçekleştirdiği temaslara devam ediyor. Meclis Üyesi Kazan’ın bu haftaki durağı Serdar Mahallesi Muhtarı Ümit Yılmaz oldu. Mahallenin eksiklikleri ve mahallede devam eden yatırımlar ile ilgili muhtar Yılmaz’dan bilgi alan Kazan sorunları not aldı.
“SIRASI GELİNDE EN GÜZELİ YAPILACAK”
Serdar Mahallesinin İzmit’in en eski mahallelerinden olduğunu ve bu nedenle birçok sorununun olduğunu ifade eden Kazan, “Ufak tefek sorunların hallolur. Mahallenin en büyük sorunu kentsel dönüşüm. Devletimizin bu konuları biliyor. Sırası geldiğinde Devletimizin vatandaşı için en güzelini yapacak” ifadelerini kullandı. Ziyaret nedeni ile memnuniyetini ileten Yılmaz, Meclis üyesi Kazan’a teşekkürlerini sundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.