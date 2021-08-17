Kazan, Serdar Mahallesi'nde! “En büyük sorun kentsel dönüşüm”

İzmit Belediye Meclisi MHP’li Meclis Üyesi İlker Kazan, saha çalışmaları kapsamında muhtarlarla gerçekleştirdiği temaslara devam ediyor. Meclis Üyesi Kazan’ın bu haftaki durağı Serdar Mahallesi Muhtarı Ümit Yılmaz oldu. Mahallenin eksiklikleri ve mahallede devam eden yatırımlar ile ilgili muhtar Yılmaz’dan bilgi alan Kazan sorunları not aldı.

“SIRASI GELİNDE EN GÜZELİ YAPILACAK”

Serdar Mahallesinin İzmit’in en eski mahallelerinden olduğunu ve bu nedenle birçok sorununun olduğunu ifade eden Kazan, “Ufak tefek sorunların hallolur. Mahallenin en büyük sorunu kentsel dönüşüm. Devletimizin bu konuları biliyor. Sırası geldiğinde Devletimizin vatandaşı için en güzelini yapacak” ifadelerini kullandı. Ziyaret nedeni ile memnuniyetini ileten Yılmaz, Meclis üyesi Kazan’a teşekkürlerini sundu.