17 Ağu 2021 - 12:08- Siyaset G: 17 Ağu 2021 - 12:10

"Kanala harcayacağımıza depreme önlem alalım"

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümünde dikkat çekici bir paylaşım yaptı
"Kanala harcayacağımıza depreme önlem alalım" mask

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş 17 Ağustos Marmara depreminin 22. Yıl dönümünde bir taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BTP lideri, “Önceliğimiz gemilerin boğazda beklemesi değil vatandaşın canıdır. Kanala harcayacağımıza depreme önlem alalım!” dedi. “Önceliğimiz gemilerin boğazda beklemesi değil vatandaşın canıdır” BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın mesajı şu şekilde, “Nerden bilebiliriz ki bu gece hayatlarımızın kararmayacağını. 22 yıl önce bu gece ansızın hayatlar kararmıştı. Acısı içimizde... Artık temkinli olalım. Önceliğimiz gemilerin boğazda beklemesi değil vatandaşın canıdır. Kanala harcayacağımıza depreme önlem alalım!”

17 Ağu 2021 - 12:08 - Siyaset

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