Ümraniye yenilgisinin şifreleri

Kocaelispor’un 1. Lig’de sezonun açılış maçında Ümraniyespor karşısında aldığı 3-0’lık yenilgiyi kimse beklemiyordu. Kocaelispor neden yenildi? İşte detaylar…

KADRO TERCİHİ

En önemli konu kadro tercihi. Tüm hazırlık maçlarında fileleri havalandıran, isteği ve iştahını yakından takip ettiğimiz Bahattin’in kenarda oturup, temposunu henüz bulamayan Dino ile başlanması, ofans hattında aksamamıza neden oldu. Adam eksiltme özelliği olan İlyas Kubilay Yavuz’un da eksikliği arandı. Kubilay sahaya girdiğinde Bahattin ile birlikte yapacağı pek bir şey yoktu.

BALANSI OLMAYAN SAVUNMA

Futbolda bir gerçek vardır: Futbolcunun orijini neyse orada adapte etmelisin. Stoper orijinli Mevlüt’ün yedek kalıp, ön libero olan ve iyi niyeti ile mücadele eden Mehmet’in savunmanın ortasında başlaması iyi olmadı. Yenilen ilk iki gol bariz savunma hatasıydı. Geçen sezonun tamamında ön libero oynayan Cisse’nin bindirmeleri istenen seviyede değildi. Semih’in kadroda olmaması da şaşırtıcı bir diğer husustu.

OYUN PLANIMIZ ANLAŞILAMADI

1. Lig seviyesi işte bu. Yani adamlar senin açığını bulduğu için zaman affetmiyor. Organize olarak 1 kez gelen Ümraniye Kocaelispor kalesine –İkisi duran toptan- 3 gol gönderdi. Bu kadar uzun süre birlikte antrenman yapan takım için iyi bir veri değil bu. Genel olarak bakıldığında Kocaelispor’un oyun planı da anlaşılamadı. 2. bölgeden 3. bölgeye seri geçişler yerine ofans hattında set oyunlarının oynanması gerektiği görüldü.

KANATLAR TAKIM OYUNUNDAN UZAKTI

İki kanat oyuncusu Pereira ve Tisdell takım oyunundan hayli uzaktı. Topla bütünleştiklerinde anlamsız bir panik ve bir an önce kaleye gitme düşüncesi içinde olan iki isim de gol bölgesine gönderdikleri toplarda santrfor göremedi. Rakip ceza sahasında çoğalamama sorunu yaşayan yeşil siyahlılar bölgeye sürpriz oyuncu da gönderemedi.

MERKEZ DAHA SERT OLMALI

Mandjeck, Yılmaz ve önlerindeki İrfan’ın temaslı ve baskılı oyunu fena değildi. Ancak geçen sezonki sertlik ve oyuna hükmetme dürtüsü Ümraniye maçında görülmedi. Öne geçtikten sonra oyunu henüz 10. dakikada çirkinleştirmeye başlayan İstanbul ekibi karşısında rakip korku veremeyen bir orta saha ilk maçta göze çarptı. Basit top kayıpları, paslardaki şiddet oranı sorgulanacak detaylar arasındaydı.

EN İYİ ADAM SOL BEK Mİ OLMALIYDI?

Kocaelispor’da ilk maçın en iyi ismi rakibi ile didişen gereksiz yere kırmızı kart gören Atila Turan’dı. Bir takımda en iyi görünen futbolcusunun sol bek olması düşündürücü. Atila, Ankaragücü ve Samsunspor gibi -en az- iki önemli maçta sahadaki yerini alamayacak. Musa Nizam, Atila’nın yerine sahaya çıkan isim olacak. Kaleci Korcan üçüncü golde hatalıydı. Ancak kalecinin deneyimi bu sorunu fazlası ile aşmaya yeter.

EN AZ 3 İHTİYAÇ

Eğer Kocaelispor hedefe oynayacak olan bir takım olacaksa en az 3 net takviye yapmak zorunda. Kanat forvet ve santrfor öncelikli bölgedeler. 26 yaşındaki Afrikalı bir kanat forvetin (Kocaelispor’un menfaati için adını yazamıyoruz) transfer edilmesi yüksek olasılık. Ancak net bir 9 numara da lazım.

VARLIK İÇİNDE YOKLUK

Taha Batuhan’ın dönüşü 2-3 haftayı bulacak. Hasan da ilk yarının neredeyse tamamını kaçıracak. Varlık içinde yokluk çektiğimiz savunma ortasına, sol ve sağ bek için de alternatif düşünülmelidir. Transfer tescil dönemi 5 Eylül’de sona erecek. İlk maç itibari ile kelin görülmesi iyi oldu. Şimdi ders çıkarma zamanı…