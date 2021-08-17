17 Ağu 2021 - 14:58- Gündem G: 17 Ağu 2021 - 15:01

4 çocuk annesi koronaya yenildi
4 çocuk annesi koronaya yenildi mask

Başiskele Karadenizliler Mahallesi Kullar Caddesi üzerinde ikamet eden Eren Vinç’in sahibi Adil Çap’ın eşi, 4 çocuk annesi Ayşe Çap(72)Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Çap’ın  cenazesi öğle namazında Vezirçiftliği Ulu Camii’nden alınarak Kullar Kız Köprü Mezarlığı’nda toprağa verildi.
# çocuk, Başiskele

17 Ağu 2021 - 14:58 - Gündem

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