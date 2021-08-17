Tarladan topladıkları sebze ve meyveyi gönderdiler

Kandıra Belediyesi yoğun yağış sonrası afet bölgesi ilan edilen Kastamonu’daki mağdur vatandaşlar için bin 248 koli 5 litrelik Çene Suyu dolu TIR’ı bölgeye gönderdi. Kandıra Belediyesi, Kandıra Ziraat Odası ve Kandıra çiftçileri tarafından ortaklaşa hazırlanan ikinci TIR, Kızılay tarafından dağıtılmak üzere AFAD’ın depolarına gönderildi.

ALIN TERİ ÜRÜNLER

Tır’ın yüklenmesinde Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Mancarlar Muhtarı Mehmet Özkul, Lokmanlı Muhtarı İrfan Özer ve Hacımazlı Muhtarı Mustafa Dinç’te hazır bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “Çiftçimiz tarlasında, bahçesinde el emeği, alın teri ile ürettiği biber, patlıcan, domates, karpuz, kavun, fasulye gibi ürünleri çuval çuval toplayıp getirdi. Ziraat Odamız ve belediyemizin de katkıları ile bugün ikinci TIR’ımızı Kastamonu’ya, Kızılay aracılığıyla mağdur vatandaşlarımıza gönderdik” dedi.