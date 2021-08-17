Hürriyet, Aş Evi'ni inceledi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Ayazma Kültür Merkezi’nde yapımına devam edilen ve faaliyete geçtiğinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere öğrencilerin de faydalanabileceği Aş Evi’ni yerinde inceledi. Hürriyet’e İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ve Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek de eşlik etti.

ÖĞRENCİLER DE FAYDALANABİLECEK

Daha öncesinde Pastacılık Okulu olarak kullanılan Ayazma Kültür Merkezi’ndeki bölüm, kısa süre içerisinde Aş Evi’ne dönüştürülecek. İzmit Belediyesi’nin ilk defa hayata geçireceği Aş Evi, tamamlandıktan sonra İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vererek ihtiyaç sahiplerinin gün boyu sıcak yemek durağı olacak.