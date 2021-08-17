Hürriyet, Aş Evi'ni inceledi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Ayazma Kültür Merkezi’nde yapımına devam edilen ve faaliyete geçtiğinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere öğrencilerin de faydalanabileceği Aş Evi’ni yerinde inceledi. Hürriyet’e İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ve Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek de eşlik etti.
ÖĞRENCİLER DE FAYDALANABİLECEK
Daha öncesinde Pastacılık Okulu olarak kullanılan Ayazma Kültür Merkezi’ndeki bölüm, kısa süre içerisinde Aş Evi’ne dönüştürülecek. İzmit Belediyesi’nin ilk defa hayata geçireceği Aş Evi, tamamlandıktan sonra İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vererek ihtiyaç sahiplerinin gün boyu sıcak yemek durağı olacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.