Kronik hastalıklar neler? Kronik hastalık nedir, özellikleri neler?

Sağlık Bakanlığı’ndan kronik hastalıklarla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Kronik hastalıklar listesi yapılan bu açıklama sonrası araştırılmaya başlandı. Kronik hastalıklar nelerdir sorusu, kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşılama yapılması kararının ardından gündeme geldi. Şimdiye kadar 18 yaş üzerine yapılan aşılar 12 yaşın üstünde kronik rahatsızlığı olan çocuklara da yapılacak. Tekrarlayan hastalıklar arasında sayılan bu sağlık sorunları yavaş gelişim göstermesi ile biliniyor. Düzenli olarak tıbbi müdahalenin gerektiği kronik rahatsızlıkların kesin tedavisi bulunmuyor. İşte, kronik hastalıklar hakkında bilgiler.

KRONİK HASTALIK NELERDİR?

Kronik ya da süreğen, müzmin, vücudun herhangi bir parçasında var olan, uzun süreli devam eden, kimi zaman hayat boyu düzelmeyen ve tedavi imkânları daha sınırlı kabul edilen hastalık türüdür.

KRONİK HASTALIKLAR HANGİLERİ?

Astım: Astım, solunum yollarının süregelen bir iltihap sonucu aşırı derecede duyarlı olmasına ve bazı etkenlerle zaman zaman daralmasına neden olan bir solunum yolu hastalığıdır.

Koah: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), zayıf hava akışının görüldüğü obstrüktif bir akciğer hastalığıdır. Tipik olarak zamanla daha kötüleşir. Ana belirtileri nefes darlığı, öksürme ve balgam üretimidir. Kronik bronşit sahibi insanların çoğu aynı zamanda KOAH hastasıdır.

Hipertansiyon: Yüksek tansiyon (hipertansiyon), tüm dünyada ciddi olarak insan ve toplum sağlığını tehdit eden, kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği gibi ölümcül sonuçlara yol açan, tehlikeli ve yaygın bir hastalıktır. Kan basıncı ile kalp damar hastalıkları arasında yakın ilişki vardır. Kan basıncı ne kadar yüksekse kalp krizi, kalp yetmezliği, felç, göz ve böbrek hastalıkları gelişme riski de o kadar yüksektir.

Şeker hastalığı (diyabet): Diyabet halk dilinde bilinen adıyla şeker hastalığı, kandaki şeker düzeyini dengeleyen insülin hormonunun; eksikliği ve/veya yeterince salgılanmasına rağmen, vücutta kullanılamaması sonucu oluşan kronik metabolizma bozukluğudur.

Kronik Böbrek Hastalığı: Kronik böbrek hastalığı, böbrek işlevinin yıllar süren uzun bir dönem ilerleyici kaybı ile karakterizedir. Böbrek işlevinin kaybı kritik bir düzeye ulaştığında böbrek yetmezliği gelişir ve vücudun tüm organlarını etkileyen ciddi sorunlar ortaya çıkar.

KRONİK HASTALIKLARIN ÖZELLİKLERİ

• Tam kür genellikle sağlanamaz ve genellikle orta yaşta baslar, ömür boyu sürer.

• Zaman zaman iyileşme dönemine girse de tekrarlar

•Risk faktörleriyle karşılaşma ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçen süre çok uzun olabilir.

• Hastanın periyodik tıbbi bakımları olmalıdır.

• Ekonomik yükü çok artırırlar.