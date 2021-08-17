Bronzlaşmamanın olumsuz etikleri ve korunma yöntemleri

Sıcak yaz günleri devam ederken güneşin güçlü etkileri de birçok cilt sorunu yaratmaya devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, bronzlaşmanın, estetik açıdan tercih edilse de gerçekte derinin hasar görmesi ile harekete geçen kendini koruma mekanizması sonucu oluştuğunu söyledi. Dr. Mullaaziz, "Bronzlaşma, güneş yanığı nedeniyle oluşan hasar sonrasında, cildin kendisini onarma çabasının sonucu oluşuyor. Dolayısıyla günümüzde sıklıkla kullanılan "Sağlıklı Bronzlaşma" kavramının gerçekliğinin yok" dedi.

"YOĞURT SÜRMEYİN"

Bronzlaşmanın, estetik açıdan tercih edilse de gerçekte derinin hasar görmesi sonucu oluşan kendini koruma mekanizması olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, "Yanık bölgesine dermatolog tarafından önerilmeyen kremler, cilt temizlik ürünleri, yoğurt, diş macunu, salça gibi uygulamaların yapılmaması gerekiyor. Bu uygulamaların yanığın derinleşmesine, sekonder enfeksiyona ve alerjik değişikliklere dönüşmesine neden olabilir." Dedi.

ÇİL, LEKE, DERİ YAŞLANMASI VE KANSER

Güneş hasarının kısa vadede güneş yanıklarına neden olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, "Güneş ışınlarına uzun süreli kalınırsa kırışıklık, çil, güneş lekeleri, deri yaşlanması ve deri kanserleri olabilir. Güneş hasarı ağırlıklı olarak 20 yaşından önceki dönemde oluşur ve çocukluk çağındaki şiddetli güneş yanığı öyküsünün deri kanseri gelişimine yol açabilir. Bu yüzden çocukların güneşten korunmasına önem verilmesi gerekiyor. Bebeklerin ilk 6 aylık dönemde mümkünse güneşten uzak tutulması gerekiyor. 6 aydan sonra 20 dakikadan uzun süreli güneş maruziyeti olacaksa kimyasal içermeyen güneş koruyucu ürün kullanılması gerekiyor" diyerek konuştu.

KORUNMA ÖNERİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, güneş yanıklarından korunmak için önerilerde de bulundu.

• Saat 10:00 ile 17:00 saatleri arasında dışarıda bulunmayın

• Dışarıya çıkılması gerektiğinde geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş koruyucu ürün kullanın