17 Ağu 2021 - 15:12- Gündem G: 17 Ağu 2021 - 15:14

Tarhan: Riskli binaların yüzde 90’ı tamamlandı

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Marmara Depremi’nin 22’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tarhan, “Henüz riskli olan binaların yüzde 90’ının yıkımı tamamlanmış durumda. Bin 217 bağımsız konut ve 292 işyerinin yıkımı tamamlanmadı” dedi
Tarhan: Riskli binaların yüzde 90’ı tamamlandı mask

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 17 Ağustos Depreminin 22’nci yılında Kocaeli’de deprem hazırlıklarını değerlendirdi. Tarhan “Ülkemiz için deprem kaçınılmaz bir gerçeklik o nedenle bu gerçeği asla unutmamalıyız. Buradan tüm sorumlulara ve yetkililere sesleniyorum. Kocaeli’nin deprem felaketi yaşamaması için acilen yapıların değerlendirilmesi ve kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bilim insanlarımız uyarıyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz mutlaka koordinasyon içerisinde çalışmalıdır. Yapı envanter bilgisi çıkarılmalı ve yerel zemin koşulları detaylı olarak belirlenmelidir. Böylece depreme karşı dirençlilik ve hazırlık yönünden gücü elimize alırız” ifadelerini kullandı.

“TBMM’DE DEPREM RAPORU HAZIRLANDI”

6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan tespitlerde Kocaeli’de riskli olarak tespit edilen 5 bin 247 binadan 4 bin 766’sının yıkıldığına söyleyen Tarhan, “Henüz riskli olan binaların yüzde 90’ının yıkımı tamamlanmış durumda. Bin 217 bağımsız konut ve 292 işyerinin yıkımı tamamlanmadı. Bu yıkımların da en kısa sürede tamamlanması, ayrıca mevcut yapı stoğunun mutlaka gözden geçirilmesi gerektiği komisyon raporunda da ifade ediliyor. Doğru bir planlama, etkin bir hazırlıkla beklenen İstanbul Depreminden en az zararı görmek hedefimiz olmalıdır” dedi.
# chp, tahsin tarhan

17 Ağu 2021 - 15:12 - Gündem

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