Yerel müzisyenlere destek işi de AKP’li Bakıroğlu’nun

Büyükşehir Belediyesi pandemi döneminde hem nefes almak isteyen vatandaşlar hem de maddi zorluklar yaşayan yerel müzisyenler için “Kocaeli Yerel Müzisyenler Şenliği” etkinliği başlatmıştı. Yaz Neşesi etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nden servis edilen bültende, “Yerel Müzisyenler Şenliği ile Kocaeli bir anlamda Açıkhava Sahnesine dönüşecek. Müzisyenler; Kocaeli'nin park ve bahçelerinde, sahil kenarlarında, günlük hayatın aktığı noktalarda vatandaşlarla buluşarak, performanslarını sergileyecek. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan açık hava konserleri yeniden hayata, müziğe dönüşün de bir anlamda simgesi olacak. Yerel Müzisyenler Şenliği yaz sonuna kadar devam edecek” ifadelerine yer verildi.

2 KİŞİ DOKÜMAN ALDI 1 KİŞİ TEKLİF VERDİ

13 Temmuz’da ‘pazarlık usulü’ yapılan ihale kapsamında 2 kişi dokümanları alırken sadece 1 kişi teklifte bulundu. Yaklaşık maliyeti 401 bin 450 TL olan işe AKP İzmit eski Kurucu İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve AKP İzmit önceki dönem ilçe yöneticisi Erkan Bakıroğlu 399 bin TL teklif vererek ihaleyi aldı. Büyükşehir’den birçok organizasyon ihalesi alan Bakıroğlu’nun tek olarak ihaleye girmesi ise dikkat çekti.

TARHAN SORMUŞTU

Bilindiği gibi CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan Büyükşehir ihalelerini eleştirmiş ve Bakıroğlu ile ilgili, “Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı iki organizasyondan birinde sahne ve ses, birinde de ışık sistemi kurulumu ile canlı yayın için 534 bin liralık ihale yapıldığını iddia eden Tarhan, "Bu iş Erkan Bakıroğlu'na veriliyor. Erkan Bakıroğlu kimdir? AK Parti İstişare Kurulu üyesi. Başka hiç kimseden teklif alınmıyor. Bu israfları bir an önce durdurmamız gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerinde bulunmuştu.