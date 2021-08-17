Aygün, 7 Nolu Site’ye Konuk Oldu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişareye verdiği önem doğrultusunda her gün ilçenin farklı bölgelerinde vatandaşları ziyaret etmeyi sürdürüyor. Başkan Aygün, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilatlarla birlikte ilçe genelinde sitelere de çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor.

HİZMET SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Başkanlar Aygün ve Merdan son olarak Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ve teşkilat yöneticileriyle Yenikent Mahallesi’nde 7 NoluSite’ye konuk oldu. Başkan Aygün, vatandaşlarla iki yıllık hizmet sürecini değerlendirdi.