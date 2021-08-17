Aygün, 7 Nolu Site’ye Konuk Oldu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişareye verdiği önem doğrultusunda her gün ilçenin farklı bölgelerinde vatandaşları ziyaret etmeyi sürdürüyor. Başkan Aygün, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilatlarla birlikte ilçe genelinde sitelere de çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor.
HİZMET SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ
Başkanlar Aygün ve Merdan son olarak Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ve teşkilat yöneticileriyle Yenikent Mahallesi’nde 7 NoluSite’ye konuk oldu. Başkan Aygün, vatandaşlarla iki yıllık hizmet sürecini değerlendirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.