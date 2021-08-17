Yapı ruhsatı verilen daire sayımız 9 bin 287

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre,belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı %88,4, yüzölçümü %45,3, değeri %93,7, daire sayısı %49,8 arttı.TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında toplam yüzölçümü 65,4 milyon m2 iken; bunun 38,5 milyon m2'si konut, 14,4 milyon m2'si konut dışı ve 12,5 milyon m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında kullanma amacına göre en yüksek paya 47,1 milyon m2 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,8 milyon m2 ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

İZİN VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ %3,3 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde 2021 yılının ilk altı ayında Yapı ruhsatı verilen Daire sayısı toplam 9 bin 287, Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı toplam 10 bin 200 oldu.Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı %19,0, yüzölçümü %3,3, değeri %37,7, daire sayısı %3,4 arttı.Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında toplam yüzölçümü 57,1 milyon m2 iken; bunun 31,8 milyon m2'si konut, 13,6 milyon m2'si konut dışı ve 11,7 milyon m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.